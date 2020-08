Det er ikke faldet i god jord i Danbury, Connecticut i USA, at komiker og tv-vært John Oliver for nylig gjorde grin med byen i sit show.

Således har byens borgmester nu besluttet at opkalde et kloakanlæg efter komikeren, skriver The Guardian.

I et Facebook-opslag skriver den republikanske Mark Boughton således:

'Vi agter at omdøbe det (anlægget, red) John Oliver Memorial Sewer Plant. Hvorfor? Fordi det er fyldt med lort ligesom dig, John.'

Reaktionen kommer i kølvandet på et afsnit af 'Last week tonight with John Oliver' - et underholdningprogram på HBO.

Her langede John Oliver af uvisse årsager ud efter den amerikanske by, som, han altså mente, var at smide i glemmebogen.

Han sagde, at han vidste tre ting om byen: At den i 2015 blev kåret som den andenbedste by at bo i, at den engang var knudepunktet for al hattemageri samt:

»Hvis du er fra stedet, har du altid en åben invitation til at blive svinet til af John Oliver – børn inkluderet – fuck jer,« sagde han.

Det er ikke første gang, den britiskføde komiker langer ud efter Danbury og borgmester Mark Boughton.

I 2017 gjorde han grin med blandt Mark Boughton, da han sammen med flere andre borgmestre i kampagnevideoer forsøgte at få giganten Amazon til at placere et nyt hovedsæde i lige netop deres by.

Den episode lader Danburys borgmester ikke til at have glemt. I en ny video udtaler han således:

»Åh ja, forresten: Tak, fordi du viste Amazon-videoen (offentligt, red.). Amazon endte med at slå sig ned i Danbury.«

Der er intet nyt i, at John Oliver taler lige fra hjertet og ikke er bleg for at sende verbale lussinger afsted mod gud og hver en mand – og land.

Da Odense Zoo i 2015 dissekerede en løveunge foran et publikum af måbende børn, vakte det også komikerens opmærksomhed.

Dengang henviste han til, at det havde været ligeså morbidt at dissekrere julemanden og vise hans milt frem.