Siden Andreas Bo fik sit gennembrud i Cirkusrevyen i 2007, har han været Danmarks ukronede parodikonge.

Nu tager den 53-årige komiker på turné med sit fjerde onemanshow 'Skarp', og selv om der er én person i dette corona-år, som måske var oplagt at parodiere, så vælger han at drible udenom.

»Der er mange, der har spurgt, om ikke jeg vil parodiere Søren Brostrøm,« fortæller Andreas Bo og griner.

»Men nej, han er for kedelig. Der er ikke noget sjovt ved ham. Han er ikke speciel nok.«

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm demonstrerer hvordan, man tager mundbind på under pressemøde om covid-19 i Statsministeriet i København, lørdag den 15. august 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Han uddyber:

»Eller, jeg tror ikke, han er kedelig som menneske, han er bare ikke nogen Ole Henriksen.«

Generelt set vil coronakrisen ikke fylde det store i Andreas Bos nye show. Han forklarer hvorfor:

»Det var noget, jeg besluttede hurtigt. Jeg gad ikke selv høre mere om det på et tidspunkt, og jeg tror, folk har det på samme måde. Så jeg har bestemt mig for, at nu skal vi underholdes og sammen arbejde os frem mod en mere almindelig tilstand.«

Andreas Bo tager fra den 17. september på turné med showet 'Skarp'. Foto: Pressefoto

Han tilføjer:

»Selvfølgelig er der nogle referencer. For eksempel kunne jeg ikke komme på sommerferie med min kæreste på grund af corona, og hvad gjorde vi så i stedet.«

Det nye show har i stedet fokus på sociale medier og de medfølgende debatter, som man hele tiden skal forholde sig til.

Han understreger, at det ikke skal lyde som brok. Han synes bare, det er sjovt, hvordan vi bruger internettet.

»Vi har fået den her vidunderlige gave, hvor vi kan få al viden i verden ved et enkelt klik, og så bruger vi det i stedet til at være sure i afstemninger, lære at danse på TikTok og vise hinanden, hvordan man bager cupcakes,« griner han og tilføjer:

»Men vi er jo også bare mennesker, der søger underholdning.«