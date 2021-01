Dave Chappelle er testet positiv for coronavirus.

Sygdommen har medført, at den 47-årige komiker har set sig nødsaget til at aflyse en række shows, som skulle have fundet sted i Texas henover weekenden.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt Variety og TMZ.

Dave Chappelle havde i alt fem shows planlagt og nåede kun at udføre det første, før han blev testet positiv. Det show fandt sted onsdag.

Dave Chappelle er testet positiv for coronavirus. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Dave Chappelle er testet positiv for coronavirus. Foto: MARIO ANZUONI

De resterende shows skulle have fundet sted torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Tv-værten og komikeren Joe Rogan skulle have medvirket i to af shows'ene henover weekenden.

Han har på Instagram beklaget aflysningen over for sine fans.

'Beklager, mine venner. Fredags- og lørdagsshowet i Stubbs Waller Creek Amphitheater er blevet aflyst. Vi finder en ny dato snarest muligt. Kærlighed til jer alle,' skriver han i opslaget, som kan ses herunder:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Joe Rogan (@joerogan)

Også Dave Shappelles repræsentant har bekræftet, at komikeren er testet positiv.

»Chappelle har implementeret corona-sikkerhedsforanstaltninger, som inkluderer løbende tests af publikum og daglige tests af ham og selv og hans hold. Hans flittige fremgangsmåde sikrede, at han hurtigt kunne gå i isolation og dermed minimerede risikoen for at sprede virussen,« siger repræsentanten.

Han oplyser endvidere, at folk, der havde billetter til de aflyste shows, vil få pengene tilbage.