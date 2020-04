Danskerne elsker Sofie Linde. De elsker hende så meget, at selv hendes hus nu også hitter på Instagram.

Den 30-årige 'X Factor'-vært oprettede mandag profilen 'lindes_hus', så interesserede kan følge med i hendes hjemlige bolig-sysler. På under et døgn har profilen allerede over 40.000 følgere.

Sofie Linde skrev mandag i en 'story' på sin 'normale' profil:

'Nu prøver vi noget. Mange har skrevet og spurgt, om jeg ikke vil vise lidt mere af vores hus og indretning herinde. Tænker ikke, at jeg vil kede alle de, som ikke går op i den slags. Så her til aften har jeg lavet denne profil, og der kan jeg kaste alt hvad der handler om bolig og indretning ind. Nu prøver vi'.

Sofie Linde og hendes mand, Joakim Ingversen, købte i 2018 det 178 kvadratmeter store hus i det eksklusive Klampenborg nord for København med swimmingpool og udsigt til både Dyrehaven og Øresund.

Her bor de med datteren Trine på to år, og nu kan nysgerrige altså få lov til at følge med helt tæt på, når hus-profilen opdateres med nye billeder.

'Sød tøs, hyggelig, ik' for fed og dufter okay ugen ud,' lyder profilbeskrivelsen.

»Da vi overtog huset, stod det som på billede tre. En del mere forældet dog. Vi har malet det mørkegråt. Billede fire er fra slut sommeren sidste år. Jeg synes, at huset er blevet mere hyggeligt. Også efter at vi har fået terrasse af træ. Og ja, det er en pool. Og ja, det er kæmpe optur om sommeren,« skriver Sofie Lind til et af profilens første billeder.

Sofie Linde skulle for tiden have holdt styr på Thomas Blachman og co. i 'X Factor', men på grund af den aktuelle corona-situation er programmet sat på standby, og dermed har hun god tid til lege husmor.

Vi bor i en dejlig dame, som har fået nogle ansigtsløft gennem tiden. Da vi overtog huset stod det som på billede 3. En del mere forældet dog. Vi har malet det mørkegråt. Billede 4 er fra slut sommeren sidste år. Jeg synes at huset er blevet mere hyggeligt. Også efter, at vi har fået terrasse af træ. Og ja, det er en pool. Og ja, DET ER KÆMPE OPTUR... om sommeren

