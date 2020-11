I disse dage kan man se Mads Mikkelsen spille over for Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro og Lars Brygmann, der alle spiller hovedrollerne i den anmelderroste film 'Retfærdighedens Ryttere'.

Men inden længe har Mads Mikkelsens medskuespillere store Hollwyoodnavne såsom Jude Law og Eddie Redmayne.

Onsdag oplyste Warner Bros nemlig, at de talrige rygter om Mads Mikkelsen er sande, og at den danske skuespiller officielt overtager Johnny Depps rolle som den onde troldmand Gellert Grindelwald i filmen 'Fantastiske Skabninger 3'.

Og det er bestemt en nyhed, der vækker begejstring hos Lars Brygmann, der udover den biografaktuelle 'Retfærdighedens Ryttere' også spillede over for Mads Mikkelsen i hitserien 'Rejseholdet' for tyve år siden.

Lars Brygmann og Mads Mikkelsen ses her i forbindelse med en pressefotografering til 'Rejseholdet' i 1999. Fra venstre er det Lars Bom, Mads Mikkelsen, Lars Brygmann, Trine Pallesen. Foto: MOGENS LADEGAARD Vis mere Lars Brygmann og Mads Mikkelsen ses her i forbindelse med en pressefotografering til 'Rejseholdet' i 1999. Fra venstre er det Lars Bom, Mads Mikkelsen, Lars Brygmann, Trine Pallesen. Foto: MOGENS LADEGAARD

»Jeg kan kun sige tillykke. Det er fantastisk! Og det er fortjent, for han er så dygtig. Jeg er så glad på hans vegne,« siger Brygmann, da B.T. fanger ham over telefonen torsdag morgen.

Hvad er det, der gør Mads Mikkelsen så god, at han får tilbudt så stor en rolle?

»Han er forvandlingskunstner, som kan spille forskellige ting. Og så er han sindssyg ambitiøs og tager sit arbejde virkelig alvorligt,« siger Lars Brygmann og uddyber:

»Mange mener nok, at de tager deres arbejde alvorligt, men Mads gør det på en helt ekstraordinær måde. Han har en helt særlig professionalisme hver eneste gang.«

Mads Mikkelsen. Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Mads Mikkelsen. Foto: ETTORE FERRARI

»Og så har han også et skide godt fjæs. Han har i den grad stået forrest i køen, da den slags blev uddelt,« fortsætter han grinende.

Lars Brygmann fortæller endvidere, at han ikke selv har set de to første 'Fantastiske Skabninger'-film, som er baseret på 'Harry Potter'-skaberen J.K. Rowlings opslagsværk af samme navn.

Han afviser dog ikke, at det vil ændre sig, nu hvor Mads Mikkelsen kommer til at medvirke.

»Hvis jeg skulle se alt, hvad Mads laver, ville jeg jo aldrig komme ud af huset. Den mand laver jo så meget. Men jeg kommer garanteret til at se den her,« siger Brygmann.

Johnny Depp blev tvunget til at vinke farvel og tak til rollen efter omtalt retssag. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Johnny Depp blev tvunget til at vinke farvel og tak til rollen efter omtalt retssag. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Johnny Depp blev tidligere i november tvunget til at droppe sin rolle i filmen, fordi han tabte en retssag mod den britiske tabloidavis The Sun, der havde omtalt ham som værende skyldig i hustruvold mod hans tidligere hustru, Amber Heard.

Dommeren i sagen fandt beviser for, at Depp og hans tidligere hustru Amber Heard havde et stormfuldt ægteskab med voldshandlinger fra begge sider, og derfor vurderede dommeren, at The Sun ikke havde gjort noget galt.

Dommen medførte, at Warner Bros bad Johnny Depp om at forlade settet til filmen, hvorefter rygterne om Mads Mikkelsen som erstatning begyndte. Rygter, som altså nu er bekræftet sande.

'Fantastiske Skabinger 3' er den tredje i rækken i filmserien, hvor der kommer i alt fem ad slagsen. Den er sat til at udkomme i juli 2022.