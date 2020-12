Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Sådan lød det fra Danmarks tidligere statsminister Jens Otto Krag, og noget tyder på, at talemåden er nået hele vejen til det store Hollywood.

I hvert fald er Marvel-stjernen Simu Liu endt i noget af et stormvejr, efter at han måske/måske ikke har skiftet mening om filmstjernen Mark Wahlberg. Det skriver Digital Spy.

Da den i dag 49-årige Mark Wahlberg var 16 år gammel, blev han dømt for at have overfaldet to vietnamesiske mænd.

Mark Wahlberg erklærede sig dengang skyldig og blev idømt en fængselsstraf på to år, men nåede kun at være fængslet i 45 dage.

I 2014 – 26 år efter overfaldet – anmodede Mark Wahlberg retten om at blive benådet for sin forbrydelse som teenager, hvilket Simu Liu fire år senere udviste alt andet end tilfredshed over:

'Lad mig lige forstå det her... Mark Wahlberg tæsker en hjælpeløs vietnamesisk mand med en kæp til bevidstløshed, da han er 16 år gammel, og forsøger nu at få retten til at benåde ham, fordi han »har ændret sit liv«?', skrev han på Twitter i 2018.

I de mange år der er gået siden overfaldet og fængselsstraffen, er Mark Wahlberg som bekendt blevet en kæmpe Hollywoodstjerne, som blandt andet skal spille med i den kommende film 'Arthur the King'.

Skuespilleren Simu Liu er landet i massiv modvind. Foto: Chris Delmas Vis mere Skuespilleren Simu Liu er landet i massiv modvind. Foto: Chris Delmas

En film, som Simu Liu også skal medvirke i, hvilket har medført, at hans gamle Twitter-opslag pludselig er forsvundet som dug fra solen, hvilket har medført en del kritik.

Mange mener nemlig, at Simu Liu er en kylling, som ikke tør stå ved sin mening, nu hvor han skal spille over for Mark Wahlberg.

Dette nægter Simu Liu dog er tilfældet. Det gør han i et opslag på Instagram, som han har delt som modsvar til den massive kritik mod ham.

I opslaget skriver han, at han slettede sit gamle tweet som en 'professionel gestus', og han skriver endvidere, at han følte, det ville være 'ret underligt' at samarbejde med Mark Wahlberg, hvis opslaget stadig var tilgængeligt.

'Jeg har som en professionel gestus slettet en række tweets omhandlende en af mine medstjerners tidligere handlinger for at åbne døren til progressive samtaler, der forhåbentlig kan medføre en positiv forandring,' skriver han.

'Det er klart, at det ville være ret underligt at gå på arbejde, hvis det opslag stadig var tilgængeligt, fortsætter han og understreger, at han stadigvæk mener, hvad han sagde dengang, men at han skrev det i et øjeblik, hvor han var meget vred.

Mark Wahlberg har ikke kommenteret sagen. Filmen 'Arthur the King' udkommer i juli 2021.

Du kan læse hele Simu Lius forklaring på det slettede Twitter-opslag herunder: