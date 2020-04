Den danske kendiskok og 'Vild med dans'-deltager Umut Sakarya er blevet single.

Det skriver han i et opslag på sin Instagram-profil.

'Kære alle, Clara og jeg blev enige om at afslutte vores forhold som kærester og fortsætte som venner,' skriver den populære kok på det sociale medie.

Han skriver, at begge parter er lidt kede af bruddet, men at det sker for at undgå fremtidig ulykke.

'Vi har valgt at stoppe imens det hele var godt inden det blev for sent og bøvlet,' skriver han.

Umut Sakarya er hårdt ramt af corona-pandemien, idet han har været nødt til at lukke sine tre spisesteder Guldkroen, Guldgrillen og Guldkebab.

For at undgå fyringer satser han på takeaway, og lader være med at udbetale løn til sig selv.

»Jeg kan sagtens overleve. Det kan mine ansatte ikke. De har koner og børn derhjemme,« sagde han til B.T. i marts måned.