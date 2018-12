Kokken Jesper Vollmer skal under kniven, så han kan få mere førlighed tilbage i hånden.

»Hånden og håndleddet skal åbnes fire forskellige steder, hvorefter sener og muskler skal flyttes fra fungerende fingre, så jeg igen kan åbne, bukke og strække tommelfingeren,« siger Jesper Vollmer til B.T.

Jesper Vollmer, som er gift med Annette Heick, brækkede i 2015 nakken efter en voldsom ulykke på en badestrand i Thailand, og siden har familien kæmpet en lang og sej kamp for at komme tilbage til et mere normalt liv.

Særligt har ulykken gået udover Jesper Vollmers højre hånd, hvor tommelfingeren kun kan vrikke 0,5 centimeter.

Annette Heick og hendes mand Jesper Vollmer i deres gamle hjem uden for Malmø. Foto: Nils Meilvang Vis mere Annette Heick og hendes mand Jesper Vollmer i deres gamle hjem uden for Malmø. Foto: Nils Meilvang

»Jeg kan slynge en lussing med flad hånd med min højre hånd, men jeg savner at kunne gribe fat i ting som en flaske eller en kande vand. Det vil jeg kunne med den øgede funktion i tommelfingeren,« siger Jesper Vollmer.

Kokken skal opereres på Rigshospitalet på torsdag, hvorefter hans hånd skal være i gips i fire uger.

»Det er noget mere omfattende, end jeg troede. Annette grinede af mig og spurgte, hvad jeg havde regnet med, da jeg kom hjem i denne uge fra samtale med kirurgen på Rigshospitalet,« siger Jesper Vollmer.

Parret har boet i Sverige i 16 år, men valgte i foråret at rykke familien til Danmark.

Vis dette opslag på Instagram Her sidder en meget spændt mand. På torsdag skal jeg under kniven på Rigshospitalet, hvor landets bedste håndkirurgiske team skal prøve at få mere funktion i min højre tommelfinger. Hånden og håndleddet skal åbnes 4 forskellige steder, hvorefter sener og muskler skal flyttes fra fungerende fingre, så jeg igen kan åbne, bukke, og strække tommelfingeren. 4 uger i gips med efterfølgende intensiv genoptræning i ergoterapien på Hornbæk. Jeg kan slet ikke forstå, at man kan, men har fuld tillid til holdet bag indgrebet. Wish me luck... (skal måske lige bede om lidt hjælp til trancheringen af andestegen juleaften) Et opslag delt af Jesper Vollmer (@raa.vollmer) den 1. Dec, 2018 kl. 8.35 PST

»Det har været lidt hektisk indtil nu, fordi vi er i gang med at flytte, og jeg har lovet Annette, at jeg vil tømme de sidste flyttekasser onsdag, så hun ikke selv skal stå med det, når jeg kommer i gips,« siger Jesper Vollmer, der har modtaget en regn af 'held og lykke'-beskeder, siden han delte nyheden på sin Instagram-profil.

Efter hånden har været i gips i to uger, skal kokken genoptræne den.

»Jeg skal genoptræne hånden tre gange om ugen, og jeg tør ikke gætte på, hvor lang tid det tager, men jeg er sindssygt spændt på operationen, og jeg glæder mig. Jeg er i hænderne på dygtige folk,« siger Jesper Vollmer.

Han nævner desuden, at han formentlig får brug for hjælp til andestegen juleaften.