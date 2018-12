Den danske tv-kok og tidligere Vild med dans-deltager Gorm Wisweh fik lørdag en tidlig og ekstra god julegave, da han blev gift med sin kæreste Charlotte Kjeldbjerg på Københavns Rådhus, skriver Billed-Bladet.

Med til det intime julebryllup var også parrets to børn, Wilhelm på fem år og Rigmor på tre år, men selve bryllupsfesten venter parret lidt med.

»Vi skal ud og spise i dag, men vi venter med fest til en gang til efteråret,« siger Gorm Wisweh til Billed-Bladet.

Den populære tv-kok har dannet par med kæresten Charlotte Kjeldbjerg gennem otte år, og i juli fortalte han til Billed-Bladet, hvordan frieriet fandt sted i april under en middag på Henne Kirkeby Kro tæt på Varde.

Gorm Wisweh er især kendt for sin populære pizza-kæde Gorm's, som han tidligere på året solgte til den norske fødevarekoncern Orkla. Virksomheden købte for et ukendt beløb 67 procent af aktierne i selskabet bag pizzakæden, men Gorm Wisweh er stadig en central del af forretningen.

Tidligere på året blev det også meldt ud, at Gorm's udvider og vil åbne forretninger flere steder i landet.

Udover sit pizza-eventyr er Gorm Wisweh også kendt som tv-kok i Go' morgen danmark, ligesom han i 2016 var med i underholdningsprogrammet Vild med dans.