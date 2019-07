Amanda bekræfter nu, at hun har været utro, men hun fandt samtidig ud af, at hun virkelig elsker Mikkel.

Efter et par turbulente måneder, hvor ‘Ex on the Beach’-parret Mikkel og Amanda slog op efter tre tilfælde af utroskab fra Mikkels side, slog parret tidligere på måneden fast med syvtommersøm, at de var sammen igen, da Mikkel friede til Amanda under en partyrejse til Sunny Beach, hvorefter de blev gift.

Mikkel kunne efterfølgende fortælle, at han var jublende lykkelig over, at han havde vundet Amandas tillid igen, og han var ikke i tvivl om, at denne gang ville blive anderledes, så Amanda intet havde at frygte i forhold til utroskab.

Knap tre uger senere er kærligheden igen brast.

Det bekræftede Mikkel tidligere mandag over for Realityportalen, efter han på sin private Instagram havde skrevet et opslag om, at Amanda havde været ham utro.

'Amanda og jeg har slået op, og det er på grund af, at Amanda har været mig utro og har løjet om det i en måned,' skriver han og forklarer:

'Jeg fik beskeder fra følgere for en måned siden omkring, at hun havde været mig utro, men hun benægtede, og jeg valgte at stole på hende, men jeg kunne mærke, at der var noget galt, så i løbet af den sidste måned har jeg spurgt ind til det så mange gange, men alt er blevet benægtet.'

'Da vi efterfølgende kom hjem fra Sunny Beach, begyndte personerne at sende skærmbilleder af samtalen mellem dem og den utro-sjakal. Amanda benægtede stadig alt og lavede hemmelige aftaler med den utro-sjakal om at lyve mere,' skriver han og fortsætter:

'I fem dage var jeg snotforvirret over, hvad der var sandt og ikke var. Jeg valgte dog stadig at stole på Amanda og skrev undskyld for, at jeg ikke stolede på hende, indtil sjakalen så dagen efter valgte at fortælle mig sandheden.'

'Efterfølgende indrømmede Amanda det endelig selv. Jeg kunne sagtens have tilgivet utroskab, hvis hun havde været ærlig, da jeg konfronterede hende første gang, ligesom jeg var ærlig overfor hende, da hun konfronterende mig.'

'Vi må se, hvad fremtiden bringer. P.S. Den eneste grund til, at sjakalen vælger at fortælle mig sandheden, er i håbet om, at få flere følgere. Fucking ynkeligt,' skriver han i opslaget.

Amanda bekræfter

Nu står Amanda frem med sin side af sagen, der bekræfter Mikkels historie. Det sker i en livevideo på Instagram. Hun fortæller til Realityportalen, at hun er sønderknust over utroskaben, der skete én gang for en måned siden.

»Jeg er pisse ked af det. Meget ked af det,« starter hun videoen.

Her fortæller hun, at da parret senest fandt sammen igen, aftalte de, at de ikke var kærester, men at de heller ikke ville se andre personer. Og her fejlede hun.

»Jeg var sammen med en. Vi havde sex, og med det samme fandt jeg ud af: 'Okay, jeg elsker Mikkel, og det er Mikkel, jeg vil være sammen med'. Det var ikke grunden til, at jeg decideret var utro. Det var ligesom for at bevise over for mig selv, om jeg var forelsket i Mikkel og ville være sammen med Mikkel – eller om jeg bare forelsket er i tanken om at have en.«

Med det samme vidste hun dog, hvad hun i virkeligheden føler.

»Jeg fortrød det med det samme. Jeg vidste, at det var værd at kæmpe for, for jeg elsker Mikkel. Jeg elsker manden, og det er ham, jeg har lyst til at være sammen med,« siger hun i videoen.

Taget med bukserne nede

Hun slår fast, at hun altid har hadet utroskab og stadig gør det. Men da hun fandt ud af, at hun virkelig elsker Mikkel, besluttede hun sig for at holde det skjult for ham og alle andre.

»Jeg har ikke sagt til nogen. Jeg har virkelig holdt det skjult for alle – min bedste veninde, min familie, alle – fordi jeg var egoistisk og kun tænkte på mig selv. Jeg fandt ud af, at det var Mikkel, jeg ville være sammen med.«

»Jeg elsker ham rigtig, rigtig højt. Det gør jeg stadig, og det har jeg hele tiden gjort. Jeg elsker Mikkel, og det er ham, jeg vil være sammen med,« siger Amanda.

Hun ved ikke, om parret nogensinde finder sammen igen.

»Jeg blev taget med bukserne nede, og jeg fortryder, for jeg elsker ham fucking højt. Nej, vi er ikke sammen, og som alt ser ud lige nu, så kommer vi heller aldrig til at være sammen,« siger hun i videoen.

Amanda slår fast, at hun har lært af sine fejl. Og så må tiden vise, om Mikkel kan tilgive hende.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk