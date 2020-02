»Jeg skrev som en besat med tunnelsyn, mens tingene ramlede fuldstændig omkring mig. Min kone kunne ikke acceptere en mand, som var fuld og skæv og gik i seng klokken 6 om morgenen, dag efter dag. Vi skændtes mere og mere.«

Sådan beskriver forfatteren Knud Romer i et interview med Euroman den krise, der endte med, at hans kone gennem 18 år forlod ham og tog parrets to døtre på 11 og 13 år med.

Efter succesen med sin første roman; 'Den som blinker er bange for døden', der udkom i 2006, begyndte Knud Romer på sin anden bog.

Men kampen for at færdiggøre den endte med at koste ham sit ægteskab.

Knud Romer fortæller til Euroman, hvordan han skrev hele natten på en cocktail af hvidvin og hash, mens årene gik, og indtægterne fra hans første bog slap op.

Til sidst skyldte forfatteren 250.000 kroner i skat, og efter 11 år var han nødt til at færdiggøre bogen for at familiens økonomi kunne hænge sammen.

Knud Romer fortæller til Euroman, hvordan lange nætter, hvor han skrev, drak vin og røg hash, var med til at ødelægge hans ægteskab. Foto: Søren Bidstrup

Da bogen endelig var færdig, ville hans kone skilles, fortæller Knud Romer.

En stor tragedie for forfatteren, der fortæller, at han ikke har - og aldrig har haft - interesse i at være 'Score-Kaj'.

Du kan læse hele det stærke interview med forfatteren i denne måneds udgave af Euroman, hvor han også fortæller om, hvordan han endte på en psykiatrisk afdeling op til, at hans bog skulle udgives.

Samt hans ulige kamp mod grå stær, der er ved at koste ham synet.

En kamp han også tidligere har fortalt om til B.T.

Knud Romers roman 'Kort over Paradis' udkom i juni 2018 til store anmelderroser.