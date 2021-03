Gå til lægen, inden det er for sent.

Sådan lyder budskabet fra Knud Romer, der torsdag medvirkede i 'Go' Aften Live'. Det skriver TV 2.

Her var den 60-årige forfatter og radiovært mødt op for at tale om, hvordan hans syn er blevet forværret, siden han for tre år siden fik konstateret grøn stær.

En øjensygdom, der i ubehandlet tilstand udhuler og beskadiger en del af synsnerven.



I programmet fortæller Knud Romer blandt andet, at det blot er et spørgsmål om tid, før han er helt blind, da han allerede intet kan se på sit højre øje, mens han kun har ti procents synsfelt tilbage på det venstre.

Knud Romer. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

»Den selvrealisering og selvudfoldelse, man normalt har, den har jeg ikke mere,« siger han og fortæller, hvad sygdommet har betydet for hans hverdag:

»Jeg kan ikke gå om natten, fordi jeg bliver kørt over. Jeg har virkelig stiftet bekendtskab med en del lygtepæle efterhånden og været ved at falde i kanalen mange gange.«

I 'Go' Aften Live' opfordrer Knud Romer andre om at gå til øjenlægen, hvis de har en mistanke om, at der er noget galt.

Han fortæller, at det i hans tilfælde var alt for sent, at sygdommen blev opdaget, men at man kan være heldig at udskyde den så længe, at man sandsynligvis dør, før man bliver blind, hvis man opdager den i tide.

B.T. talte i maj 2019 – året efter hans diagnose – med Knud Romer om, hvordan det er pludselig at vide, at man er på vej til at blive blind.

»Jeg tror ikke, folk er klar over, hvilket angstanfald du får. Det er hele din tilværelse, der synker i grus. Det er din fremtid, der er væk. Du er ikke selvforsørgende, og du er ikke i kontrol mere,« sagde han dengang.