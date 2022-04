»Tragisk. Knud Brix er her til aften afgået ved døden, efter Lotte Folke har myrdet ham for rullende kameraer.«

Sådan skrev en Twitter-bruger i kølvandet på det interview, Ekstra Bladets nye chefredaktør deltog i, da han fredag gæstede DR2-programmet 'Deadline'.

Selv er Knud Brix dog ganske tilfreds med interviewets udfald.

»Jeg synes det var et glimrende interview. Hun gik kritisk til mig og det skal 'Deadline'. Jeg kunne næsten kende udsendelsen igen, efter en periode, hvor det cirka har været lige så kedeligt som at høre pollentallene blive læst op, så skete der da lidt – og det skal hun have stor ros for,« fortæller han til B.T.

Ekstra Bladets nye ansvarshavende chefredaktør @Knud_brix vil ikke afsløre sin løn, selvom han som funktionæransat gerne må pic.twitter.com/DddmQFzm6A — Deadline (@Deadline_dr) April 8, 2022

Knud Brix var inviteret i 'Deadline' til en snak om Ekstra Bladets strategi og hans ambitioner for bladet. Men som interviewet skred frem stod det hurtigt klart for ham, at det handlede om noget helt andet.

Nemlig den virak, fagbladet Journalisten har bragt, omhandlende, hvad han mon får som månedlig hyre for tjansen som chefredaktør, efter han først påstod, det stod i hans kontrakt, at han ikke måtte oplyse sin løn. Et forbud, der så ikke var indlagt i kontrakten alligevel, fordi man har ret til at oplyse sin løn. Det var derimod bare en aftale med direktionen, som Brix valgte at overholde.

»Men det kommer jeg aldrig til at brokke mig over, for det skal vi kunne tåle. Det synes jeg bare er fint, det sagde jeg også til hende: 'Bring it on'. Jeg synes, det var en god oplevelse.«

De mange kommentarer, det anspændte tv-interview affødte på Twitter, har da heller ikke påvirker Knud Brix synderligt.

Deadline lige nu er forrygende tv. Forstår ikke helt, hvad de egentlig mundhugges om, men @Knud_brix drikker sygt meget vand, mens det sker #dkmedier — Randers-Rejsningen (@RandersRejsning) April 8, 2022

»Hvis Twitter-segmentet og det mere skinhellige segment på en eller anden måde har fået aftenkaffen galt i halsen, så passer det mig fint. Det har jeg ingen problemer med. Det er også en del af det at være chefredaktør, at folk gerne må have en holdning til mig og til Ekstra Bladet. Det ser jeg som et adelsmærke,« lyder det fra ham.

Mange har bidt mærke i, at du var meget tørstig under interviewet?

»Ja, det har jeg også lagt mærke til – og det er der faktisk flere, der har skrevet til mig. Der må jeg bare – fuldstændig blankt – lægge mig ned og sige: Den disciplin i, hvordan man sidder og ens fremtoning på tv, der har jeg da vist lidt at lære. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, jeg lader glasset stå næste gang. Det skulle jo gerne være sådan, at folk hører, hvad man siger, og ikke at man sidder og gurgler med et eller andet glas vand.«

Har du ændret mening i forhold til at fortælle om din løn?

»Nej, det har jeg ikke. Det er en del af husets politik på det område, og det har jeg ligesom accepteret. Jeg har personligt ikke noget imod at fortælle, hvad jeg får i løn – men når jeg nu engang har sagt ja til det, så går jeg ikke ud bryder det to sekunder efter. Jeg prøver at være en mand af mit ord.«

Hvad tænker du selv om den aftale?

»Det har jeg jo ligesom accepteret. Modsat Lotte Folke, som får kørt sin løn ind på en blokvogn med licensmidler, så skal Ekstra Bladet selv tjene pengene – selvfølgelig lige modregnet den pænt store portion mediestøtte, vi får. Jeg er sådan set glad for min løn og jeg fortæller det gerne, men jeg kommer ikke til at bryde husets politik, som jeg har accepteret.«

Hvordan har du det med, at du så skal stå på mål for den beslutning, Stig Ørskov har taget?

»Det er en del af jobbet – det forstår jeg godt. Det er helt okay. Jeg har jo accepteret det. Jeg forstår godt, hvis folk interesserer sig om det, for Ekstra Bladets chefredaktør er en offentlig person, så det er fuldstændig efter bogen.«