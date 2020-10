For knap ti måneder siden mistede de deres mor på overraskende vis, da modellen og jetsetteren Henriette Zobel gik bort efter længere tids sygdom.

Nu hylder hendes to voksne sønner deres mor i en rørende hilsen på Instagram.

Det sker på Henriette Zobels fødselsdag, hvor hun ville være fyldt 58 år.

»Kan stadig ikke fatte, at du ikke er her. Tillykke, mor,« skriver sønnen Nicolai på engelsk.

Henriette Zobel og Peter Zobel ses her sammen med deres to sønner ved Rigmor Zobels bryllup. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Henriette Zobel og Peter Zobel ses her sammen med deres to sønner ved Rigmor Zobels bryllup. Foto: Jørgen Jessen

Nicolai Zobel er yngste søn af den afdøde erhvervsmand Peter Zobel.

Henriette Zobel var gift med Peter Zobel to gange og betegnede ham som sit livs kærlighed. Parret fik også sønnen Alexander Zobel sammen.

Og også Henriette Zobels førstefødte mindes sin mor ved at poste et billede, hvor han står på sin mors gravide mave - inden Nicolai blev født.

'Vi savner dig så meget. Tillykke Mutti,' skriver han på engelsk efterfulgt af tre hjerter.

Vis dette opslag på Instagram Still can’t believe you’re not here. Happy birthday mom Et opslag delt af Nicolai Zobel (@nicolaizobel) den 6. Okt, 2020 kl. 1.33 PDT

Det var 8. december, at familien Zobels præst bekræftede overfor B.T., at Henriette Zobel var gået bort efter længere tids sygdom.

Præsten fortalte dengang, at Henriette Zobel ikke var klar til at dø:

»Henriette var ikke afklaret med døden og havde ikke affundet sig med, at hun skulle dø. Det havde hun et for stort livsmod til,« fortalte han.

Familien har aldrig offentliggjort dødsårsagen.

Vis dette opslag på Instagram We miss you so much, happy birthday mutti Et opslag delt af Alexander Hermann Zobel (@alexanderzobel) den 6. Okt, 2020 kl. 4.04 PDT

Det overraskende dødsfald kom knap to et halvt år efter, at Peter Zobel gik bort i en alder af 81 år.

Henriette Zobel mødte Peter Zobel, da hun var en ung model på kun 17 år. Han var dengang en kendt og feteret Codan direktør på 44 år.

Peter Zobel havde inden da været gift flere gange og havde døtrene, Rigmor, Caroline og Sarah fra sine tidligere ægteskaber.

Henriette Zobel fortalte flere gange, at hun savnede Peter Zobel meget, efter han han døde:

»Jeg har aldrig prøvet denne form for sorg,« fortalte hun til B.T. dengang.

Hun fortalte også, at hendes to sønner minder meget om deres far:

»Jeg er enormt glad for mine børn. De har nogle gode gener, og de er seje. Alexander er nok den, der som person minder mest om Peter, mens Nikolai nok ligner ham mest udseendemæssigt,« fortalte hun dengang.

Når man ser på billederne af de to sønner, er man da heller ikke i tvivl, hvem deres forældre er.