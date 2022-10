Lyt til artiklen

For den professionelle danser Karina Frimodt er Knæk Cancer-ugen forbundet med en masse tanker.

I 2015 blev hun nemlig selv ramt af brystkræft og fik fjernet tre ondartede knuder. Senere traf hun beslutningen om at få hele brystet fjernet, fordi der også var fundet forstadier til kræft i vævet uden om knuderne

»Der er ingen tvivl om, at hele ugen er den uge, hvor jeg nok tænker allermest på det hele, og der er altid mange tanker, der kommer tilbage,« fortalte hun på den røde løber kort før årets show løb af stablen.

»Det er en meget følsom uge.«

Heldigvis har danseren efterhånden »mange dage«, hvor tankerne ikke længere kredser om sygdommen.

Karina Frimodt skal dog årligt til kontrol, og her kan hun tydeligt mærke, at det hele atter kommer tæt på.

»Der kan godt mærke, at jeg er lidt af et nervevrag 14 dage op til,« fortæller hun.

Karina Frimodt, der de sidste år har været at finde i callcenteret under 'Knæk Cancer'-liveshowet, kan da heller ikke undgå at blive berørt, når hun får danskerne i røret.

»Jeg kan huske, at jeg nogle gange virkelig har måttet tage mig selv med en klump i halsen, fordi det har været sådan nogle voldsomme historier og rørende.«