'Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen er et helt andet sted. De passer deres arbejde og har formentlig slet ikke tid til alt det hurlumhej med hår og matchende tasker og sko, der skal til, hvis man vil ligne en mannequin hver dag.'

Sådan lyder det i et debatindlæg i Berlingske, hvor journalist Birgitte Erhardtsen retter kritik af tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og hendes påklædning.

Noget, der har vakt stor opstandelse. Blandt andet på sociale medier, hvor flere kendte er gået til tasterne for at komme med et modsvar til Erhardtsens mening.

»Hendes præmis er, at hvis du har glimmerneglelak eller en pæn taske på, så passer du ikke dit arbejde. Jeg mener, hvis du kan lide at gå i haven eller holder af at lave rigtig god mad, så kan du stadig være god i dit professionelle liv,« siger debattør og tv-vært Anette Heick, som en af de kendte, der måtte ud med sin frustration i et opslag på Instagram.

»Hvis man køber en pæn taske, så gør man det jo kun en gang. Derefter koster den jo ikke mere tid. Så går man bare med den.«

Anette Heick siger, hun slet ikke ved, hvor hun skal starte i forhold til Erhardtsens klumme.

»Jeg bliver ærgerlig, for det er en journalist, som normalt laver erhvervsstof, jeg godt kan lide at læse. Når det kommer til kvinder og professionalisme, så er det bare som om, det går helt galt for hende.«

»I virkeligheden kan jeg ikke finde ud af, hvem hun sviner mest. Er det Helle Thorning-Schmidt for at gå klædt, som hun gør, er det kvinder generelt, eller siger hun, at Mette Frederiksen ligner noget, der er løgn?«

Anette Heick siger, at påklædning godt kan stjæle for meget opmærksomhed, men at det er langt fra tilfældet med den tidligere statsminister.

Birgitte Erhardtsen har også tidligere vakt opsigt med klummer om professionelle kvinders påklædning.

»Helle Thorning-Schmidt er jo ikke pludseligt mødt op med hanekam som en provokation. Hun er jo blevet inviteret til at sidde i bestyrelser, og der ved folk, hvem hun er, og hvad hun står for,« siger Heick, som fortsætter:

»Tænk sig, at man stadig skal høre, at hvis man ser nydelig ud, så går man mindre op i sit arbejde. Jeg mener, vi skriver 2021«

Heick undrer sig over, at Birgitte Erhardsen ikke tager sine holdninger op til revision, når de får så mange reaktioner.

For klummen, hvis holdninger Heick kalder for 'middelalderlige', har forårsaget rødglødende kommentarspor.

Det er simpelthen for gammeldags en holdning.

Alene under hendes opslag er der flere kendte, som tager del i kritikken. Det er blandt andet sangerinde Pernille Rosendahl, tv-vært og forfatter Signe Wenneberg og skuespiller Anne Louise Hassing. Og så den tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, som sender en taknemmelig emoji i retning af Heick.

En, der også har kommenteret er kommunikationsekspert og debattør Anna Thygesen. Over for B.T. kalder også hun pointerne for middelalderlige.

»Hun gør to ting. Hun siger, at kvinder ikke må være feminine, hvis de vil tages seriøst. Det er en gammel traver, som især yngre kvinder ikke tror på længere,« lyder det fra Thygesen, som fortsætter:

»Samtidig siger hun også, at de, der klæder sig feminint, ikke passer deres arbejde. Det er simpelthen for gammeldags en holdning.«

Helle Thorning-Schmidt har tidligere selv sat ord på kvinder og påklædning:

»Vi har stadig den fordom, at man ikke er en intellektuel kapacitet, der kan tage ansvar, hvis man møder op i udringet kjole, grønt hår og høje hæle. Nu er det min opgave at komme ind med blå negle for at signalere, at de to ting godt kan kombineres,« lød det fra Helle Thorning-Schmidt.