»Vi savner ham.«

Sådan lyder det tirsdag morgen fra en helt forståeligt sønderknust Anne Oppenhagen Pagh, som må opgive at holde tårerne inde, da B.T. taler med hende.

For få timer siden gik hendes far, den kendte levemand Klaus Pagh, nemlig bort. Et dødsfald, der i den grad gør ondt på familien.

Anne Oppenhagen Pagh fortæller, at hendes far sov stille ind tidligt tirsdag morgen – 85 år gammel – med familien omkring sig.

Premieregæster til musicalen Phantom of the Opera på Det ny teater. Skuespillerne Klaus Pagh og Anne Pagh. Foto: KASPAR WENSTRUP Vis mere Premieregæster til musicalen Phantom of the Opera på Det ny teater. Skuespillerne Klaus Pagh og Anne Pagh. Foto: KASPAR WENSTRUP

Hun fortæller også, at han – trods både blodprop i hjertet, lungebetændelse, kræft i tyktarmen tilbage i slutningen af 2018 – var frisk til det sidste.

»Det var han faktisk utroligt nok,« siger Anne Oppenhagen Pagh, som ikke kan sige så meget om, hvordan bisættelsen bliver.

Den har Klaus Pagh nemlig selv arrangeret i fællesskab med sin præst, Sørine Gotfredsen.

»Det er jo lige sket, så nu skal vi til at åbne de kuverter med alt det, han har besluttet, men jeg håber, det bliver en fest. Det må i hvert fald ikke blive kedeligt, for det ville ikke være i hans ånd,« siger den tydeligt rørte Anne Oppenhagen Pagh.

Klaus Pagh sov stille ind tirsdag morgen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Klaus Pagh sov stille ind tirsdag morgen. Foto: Linda Kastrup

B.T. har været i kontakt med præsten Sørine Gotfredsen, som fortæller, at hun først skal fastlægge bisættelsen med Klaus Paghs nærmeste, før hun kan fortælle detaljer om, hvordan den kommer til at foregå.

Hun fortæller desuden, at hun nåede at holde omkring tre møder med Klaus Pagh, hvoraf det sidste fandt sted for omtrent et år siden.

Klaus Pagh vil blive bisat på Frederiksberg Allé. Lige over for dét, der engang var ABC Teatret, som han var direktør for fra 1971 til 1981.

Klaus Pagh efterlader sig i alt tre biologiske børn fra tidligere forhold. Derudover adopterede han sin nuværende kone Nancys datter, Pawarisa.