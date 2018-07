Den danske skuespiller og tidligere teaterdirektør Klaus Pagh blev for nylig ramt af en blodprop i hjertet.

Den aldrende skuespiller, der fylder 83 år søndag, blev indlagt på hospitalet, efter han en uges tid havde haft ondt. Det fortæller han til ugebladet HER&NU. De mange smerter gjorde, at han til sidst ringede til sin læge, hvilket førte til, at han straks blev kørt med udrykning til hospitalet, hvor han blev undersøgt.

Han blev der dog ikke længe.

»Jeg var der kun to dage, så udskrev jeg mig selv. Jeg kunne ikke lide at være der, så jeg tog hjem,« forklarer han.

Den beslutning var hverken lægerne eller hans egen hustru - den 45 år yngre Nancy - enig i, og lægerne understregede over for den tidligere teaterdirektør, at det var på eget ansvar. Klaus Pagh fortæller dog til ugebladet, at han ikke direkte frygter en ny blodprop, da den kommer, hvis den kommer, og det tager han med egne ord 'ikke så nøje'.

ARKIVFOTO af Klaus Pagh og hustruen Nancy. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere ARKIVFOTO af Klaus Pagh og hustruen Nancy. Foto: FLINDT MOGENS

For lidt mindre end to måneder siden fortalte den kendte charmør til ugebladet Se og Hør, at det skrantede med helbredet på andre fronter også, selvom han samtidig fortalte, at han har det 'nogenlunde' trods sin fremskredne alder:

»Bortset fra at synet er væk. Jeg blev opereret, og så forsvandt det,« fortalte han dengang, uden at han dog gik i nærmere detaljer om operationen, der var foretaget for længe siden.

Han forklarede, at han dog stadig kan 'skimte folk'.

Klaus Pagh har foruden tilværelsen som skuespiller, hvor han har medvirket i et væld af film, eksempelvis 'Soldaterkammerater', levet et aktivt liv som teaterentrepenør og revyboss på Bakken og i Tivoli.

Han har senest udgivet bogen 'Et liv blandt komikere og skønne kvinder - fortalt til Bodil Cath', der udkom i november 2017.