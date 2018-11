Den danske skuespiller og tidligere teaterdirektør Klaus Pagh er blevet opereret for kræft i tyktarmen.

83-årige Pagh var i forvejen svækket af sygdom før operationen, som har taget hårdt på ham.

»Jeg blev opereret, og så har jeg ligget for længe bagefter. Så jeg har ingen kræfter. Jeg ligger bare ned,« siger han til Se og Hør.

Nu er Klaus Pagh i gang med genoptræningen i det håb, at han vil kunne få en normal hverdag igen.

Hvorvidt han kan komme sig fuldstændig eller ej, ved skuespilleren endnu ikke.

Klaus Pagh - som blandt andet er kendt fra folkekomedien Soldaterkammerater fra 1958 - blev i sommer ramt af en blodprop i hjertet.

Han blev dog hurtig træt af at ligge på hospitalet.

»Jeg var der kun to dage, så udskrev jeg mig selv. Jeg kunne ikke lide at være der, så jeg tog hjem,« sagde Klaus Pagh til HER&NU.

ARKIVFOTO af Klaus Pagh og hustruen Nancy. Foto: FLINDT MOGENS Vis mere ARKIVFOTO af Klaus Pagh og hustruen Nancy. Foto: FLINDT MOGENS

Den beslutning var hverken lægerne eller hans egen hustru - den 45 år yngre Nancy - enig i.

Lægerne understregede over for den tidligere teaterdirektør, at det var på eget ansvar.

Tidligere i år fortalte den kendte charmør til ugebladet Se og Hør, at det skrantede med helbredet på andre fronter også, selvom han samtidig fortalte, at han har det 'nogenlunde' trods sin fremskredne alder:

»Bortset fra at synet er væk. Jeg blev opereret, og så forsvandt det,« fortalte han dengang, uden at han dog gik i nærmere detaljer om operationen, der var foretaget for længe siden.

ARKIVFOTO. Foto: Linda Kastrup Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Linda Kastrup

Han forklarede, at han dog stadig kan 'skimte folk'.

Klaus Pagh har foruden tilværelsen som skuespiller, hvor han har medvirket i et væld af film, levet et aktivt liv som teaterentrepenør og revyboss på Bakken og i Tivoli.

Han har senest udgivet bogen 'Et liv blandt komikere og skønne kvinder - fortalt til Bodil Cath', der udkom i november 2017.

Klaus Pagh har fået et barn med tre af sine fem ekskoner. Derudover har han adopteret sin nuværende thailandske kone Nancys datter, Pawarisa.