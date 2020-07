Siden corona kom til Danmark i starten af foråret, har Klaus Pagh holdt sig inden døre i sin lejlighed i Hellerup. Han er bange for at dø af virussen, og derfor holdt den 85-årige tidligere teaterdirektør onsdag sin halvrunde fødselsdag hjemme.

»Det er bare den nærmeste vennekreds og familie, og så skal vi have lidt mad til frokost. Jeg flytter mig ikke ud herfra,« fortalte Klaus Pagh tirsdag over telefonen til B.T. og tilføjede:

»Jeg dør, hvis jeg får corona, så vi bliver bare hjemme og hygger.«

Klaus Paghs liv har de senere år været sat ned i tempo. Han fortalte sidste år til B.T. om en krydstogtferie i Sydamerika, hvor han for et par år siden pludselig fik voldsomme smerter i maven og blev indlagt i Rio, hvor en scanning viste, at den var helt gal.

Klaus Pagh i sit hjem i Tuborg Havn, hvor han bor med sin kone, Usanee, sin datter Pawarisa, som han har adopteret, og hunden Polly. Foto: Linda Kastrup Vis mere Klaus Pagh i sit hjem i Tuborg Havn, hvor han bor med sin kone, Usanee, sin datter Pawarisa, som han har adopteret, og hunden Polly. Foto: Linda Kastrup

»De så, at min mave var fuld af kræft, og så var det ellers babu-babu på Herlev Hospital, hvor jeg blev opereret hele to gange. Jeg fik også en blodprop i hjertet og to gange lungebetændelse,« fortalte han.

Han bruger derfor nu tiden hjemme i sin lejlighed med sin hustru, Usanee. Han støtter sig til en rollator, får dagligt besøg af en hjemmehjælper, og så kæmper han med nedsat syn.

»Det er så kedeligt, som det kan være. Jeg sidder hjemme og får ikke besøg. Jeg må bare vente, til de finder en vaccine,« sagde han i foråret til Se og Hør om ikke at turde bevæge sig udenfor.

Tirsdag tilføjer han til B.T., at han bortset fra det har det fint og har fundet sin egen måde at få frisk luft på.

»Vi har to altaner. Den ene går jeg frem og tilbage på, på den anden har jeg en kondicykel stående. Og så har jeg jo min kone til at klare alt rundt omkring mig. Hun er min engel.«

Med sine 85 år er Klaus Pagh med i klubben af film- og teaterfolk fra en svunden tid.

Da B.T. har ham i telefonen, har han netop hørt, at hans gamle kollega Bent Fabricius-Bjerre er død, og dermed har de mistet endnu et medlem, konstaterer han trist:

»Nu er der ikke så mange tilbage. Der er Lise Nørgaard, og hende er der jo ingen, der kan slå,« griner han.

Klaus Pagh i sit hjem i Tuborg Havn. Hver dag cykler Klaus Pagh på sin kondicykel, som han har fået af Amin Jensen, imens kører dagens aktier på tekst-tv. Foto: Linda Kastrup Vis mere Klaus Pagh i sit hjem i Tuborg Havn. Hver dag cykler Klaus Pagh på sin kondicykel, som han har fået af Amin Jensen, imens kører dagens aktier på tekst-tv. Foto: Linda Kastrup

Klaus Pagh afslørede sidste år over for B.T., at han allerede har styr på sin egen begravelse:

Gravstenen er bestilt, og sognepræst Sørine Gotfredsen skal forestå begravelsen, der skal finde sted i Frederiksberg Kirke.