Midt i sit lange og opslidende sygdomsforløb kom den tidligere teaterdirektør Klaus Pagh til et punkt, hvor han ønskede at dø.

Sådan har han det dog ikke længere.

Det fortæller han i et interview med Billed-Bladet, hvor han forklarer, hvordan han har det nu, efter han det seneste års tid har været ramt af den ene hårde sygdom efter den anden.

Blandt andet har den aldrende skuespiller på 83 år fået fjernet galdeblæren, haft betændelse i bugspytkirtlen, haft problemer med synet, fået en blodprop i hjertet og blevet opereret for kræft i tyktarmen.

Nu har han dog fået det bedre. Noget, som han selv kalder 'et mirakel'.

»Det er et mirakel, og jeg mente det, da jeg på et tidspunkt sagde, at jeg ville dø. Men så blev jeg pludselig mere og mere rask, og i dag har jeg heldigvis ikke det ønske mere,« fortæller Klaus Pagh til Billed-Bladet.

I dag er han hjemme i boligen i Hellerup, hvor både hans hustru - Nancy - og hjemmeplejen hjælper og støtter ham.

Til ugebladet forklarer han, at han nu er ved at lære at gå igen, ligesom han fortsat har nedsat syn på begge øjne. Men derudover har lægerne erklæret ham rask.

Klaus Pagh har foruden tilværelsen som skuespiller, hvor han har medvirket i et væld af film, eksempelvis 'Soldaterkammerater', levet et aktivt liv som teaterentrepenør og revyboss på Bakken og i Tivoli.

Han har også udgivet bogen 'Et liv blandt komikere og skønne kvinder - fortalt til Bodil Cath', der udkom i november 2017.

Den kendte charmør har fået et barn med tre af sine fem ekskoner.

Derudover har han adopteret sin nuværende thailandske kone Nancys datter, Pawarisa.