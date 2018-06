Hver eneste dag ønsker kendiskokken Jamie Oliver, at han ikke var blevet en berømthed. Det betror han en britisk avis.

Livet som feteret og succesfuld kok er ikke altid en dans på roser.

Det afslører den berømte britiske kok, Jamie Oliver, i et interview med The Guardian.

Faktisk indrømmer han, at der ikke gå én eneste dag uden, at han mærker prisen for at være et kendt ansigt.

»Hver dag ønsker jeg, at jeg ikke var berømt. Men jeg er privilegeret at arbejde med skønne mennesker, at få flere til at købe sundere ind og til at få lov at lave mad og at have det sjovt - det er et temmelig godt job, så jeg er super taknemmelig. Jeg tror, at evnen til at være taknemmelig er hemmeligheden ved lykken,« siger han.

Det er ikke så meget det med at blive genkendt og omkostningerne ved at være en offentlig person, der nager den kendte madmand, hvis man skal tro interviewet. Det er mere kampen for at holde arbejdstimerne på et fornuftigt niveau, så der også bliver tid til familien, der kan være et problem, når man har så meget succes.

»Den eneste måde, jeg kan opnå balance mellem familieliv og arbejde er at holde mig til en stram plan. Jeg har en flok mennesker, som holder styr på min tid og som hjælper mig med at holde fri, når der er arrangementer på børnenes skole og i weekenderne. Jeg arbejder meget, men jeg har også god kvalitetstid derhjemme.«

Og hvad laver en berømthed som Jamie Oliver så, når han endelig har fri. Den 43-årige gourmet fortæller, at det faktisk ikke altid er så nemt for ham at slappe af, men det hjælper ham at hygge sig med familien, sidde i haven og lytte til fugle, plukke krydderier og drikke et glas god whisky. Derudover nyder han også at lytte til indie-musik og natradio.

»Det får mig til at grine, og det er alt, der betyder noget i min alder.«

Arbejdsmæssigt har der til gengæld ikke været så meget at grine af for Jamie Oliver de seneste år. Han er havnet i store økonomiske problemer, og de seneste regnskaber har været blod røde. I januar 2017 måtte han desuden lukke 12 af sine 37 italienske restauranter - 'Jamie’s Italien'.

Jamie Oliver er, udover at være verdenskendt som tv-kok og restaurantejer, også kendt som bl.a. kogebogsforfatter og har desuden lagt navn til en stribe køkkenredskaber.