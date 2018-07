Stellan Skarsgård er venner med manden, Hollywood hader. Lars von Trier. I 2011 chokerede han med sine nazi-udtalelser ved Cannes Filmfestival, og siden da har han fået en status som persona non grata. Men det hele er en misforståelse, hvis du spørger Triers nære ven Stellan Skarsgård.

Lars von Trier er blevet kaldt mandschauvinist, nazist og kvindehader. Af samme grund har han også været udelukket for at deltage i Cannes Filmfestival i syv år, hvor alle, der er noget inden for filmbranchen, deltager. I 2018 vendte han så tilbage med den kontroversielle film 'The House That Jack Built', der sammen med Triers tilstedeværelse igen har sat gang i diskussionen om instruktørens bemærkelsesværdige opførsel.

»Jeg forstår ikke, hvorfor folk ikke kan lide Lars. Han er hverken voldelig eller kvindehader, som de fleste tror. Han er tværtimod en kærlig mand, der behandler kvinder meget godt,« fortæller Stellan Skarsgård til B.T.

Han er en drillepind, men nok også det mest begavede menneske, jeg kender. Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgård er aktuel i ‘Mamma Mia! Here We Go Again’, der er efterfølgeren til den succesfulde ‘Mamma Mia!’. Men udover at medvirke i den hjertevarme film, der hylder alt, hvad ABBA står for, så har Stellan Skarsgård haft en del mere dramatiske roller. Han har blandt andet været med i seks af Lars von Triers film, der har ført til, at de to i dag har et meget tæt forhold.

Den danske instruktør Lars von Trier i midten med Stellan Skarsgård ved sin venstre side. Her er de ved Berlin Filmfestival i 2014. Foto: TIM BRAKEMEIER Vis mere Den danske instruktør Lars von Trier i midten med Stellan Skarsgård ved sin venstre side. Her er de ved Berlin Filmfestival i 2014. Foto: TIM BRAKEMEIER

Stellan Skarsgård er om noget betragtet for at være en af Sveriges største navne i Hollywood, men hans forhold til Trier er for mange i filmbranchen et mysterium. For mens #MeToo optager manges opmærksomhed, har Trier også været en af de helt store samtaleemner, efter at den islandske sangerinde Björk blandt andet har anklaget Lars Von Trier for at have udsat hende for sexchikane under optagelserne af filmen 'Dancer in the Dark', som hun havde hovedrollen i.

Lars Von Trier er i medierne kendt for at have et anstrengt forhold til sine skuespillere - og især skuespillerinder. Hvordan er han i virkeligheden?

«Dét, som folk skal forstå, er, at kvinder som regel elsker at arbejde sammen med Lars. Det er kun Björk, der har et problem. Men det også ganske forståeligt, hvis man kender de to personer. De er begge meget kontrollerede, så derfor var deres samarbejde dødsdømt fra starten,« forklarer Stellan Skarsgård til B.T. og fortsætter:

»Lars er betænksom og vil gerne have, at alle har det godt under optagelserne. Men hvis man er meget sensitiv, kan det godt være, at man bliver såret af hans humor. Han er en drillepind, men nok også det mest begavede menneske, jeg kender.«

Stellan Skarsgard på den røde løber for filmen 'Return to Montauk' Foto: AXEL SCHMIDT Vis mere Stellan Skarsgard på den røde løber for filmen 'Return to Montauk' Foto: AXEL SCHMIDT

Misforståelsen om Lars Von Triers pudsige væsen er især slem i Amerika, mener Stellan Skarsgård, der bruger størstedelen af sin tid i landet. Men om det er en for stor kulturforskel og en immunitet for hans skandinaviske sarkasme, der er årsag til Triers dårlige omdømme, kan Skarsgård ikke sætte en finger på:

»Trier opfører sig ens når han er hjemme og når han er på pressetur. Derfor er han 100 % ægte. Men problemet er, at især amerikanere kun læser overskrifter og tror på alt, hvad de læser.«