Skuespiller Pelle Emil Hebsgaard står sommeren igennem på scenen på Det Kongelige Teater og giver den gas i rollen som Tommy Seebach i musicalopsætningen ’Seebach’. Men selvom han har travlt med arbejdet, så har det ikke skabt stress hos ham og kæresten, 'Vild med dans'-stjernen Claudia Rex, der skal giftes den 1. september.

»Jeg tror, det handler meget om, hvem man er som par, og vi er sindssygt gode til at planlægge. Folk har hele tiden spurgt: Har I ikke været oppe at skændes over brylluppet? Men næ, det har vi faktisk ikke, vi er helt enige. Det er selvfølgelig ikke verdens nemmeste ting at være væk fra sin forlovede længe, når man er på turné, men det er nu engang sådan, verden er, og det overlever vi. Hvis det er det værste, der kommer til at ske for os, så klarer vi den nok,« fortæller Pelle Emil Hebsgaard.

Kæresten Claudia Rex har tidligere på sin blog fortalt, hvordan Pelle Emil Hebsgaard friede på romantisk vis nytårsdag sidste år, hvor hun blev overrasket i Frederiksborg Slotskirke, som hun altid har drømt om at blive gift i. Brylluppet kommer da også til at stå i selvsamme kirke, men fordi Pelle Emil Hebsgaard har et travlt efterår i sigte med en masse arbejde, er det endnu usikkert, om der bliver tid til bryllupsrejsen.

Claudia Rex og Pelle Emil Hebsgaard skal giftes den 1. september. Foto: Nils Meilvang Vis mere Claudia Rex og Pelle Emil Hebsgaard skal giftes den 1. september. Foto: Nils Meilvang Pelle Emil Hebsgaard spiller Tommy Seebach i musicalen 'Seebach'. Foto: ERik Refner Vis mere Pelle Emil Hebsgaard spiller Tommy Seebach i musicalen 'Seebach'. Foto: ERik Refner

»Vi arbejder på det. Jeg kan ikke sige så meget om det, jeg skal lave, men vi vil sygt gerne af sted. Vi ved endnu ikke, hvor vi vil hen – og vi holder det nok også hemmeligt,« siger skuespilleren og tilføjer:

»Gud, nu kommer det lige tæt på for mig. Fuck, det er lige om lidt,« griner han.

Pelle Emil Hebsgaard er dog ikke den eneste på Seebach-forestillingen, der går rundt med bryllupsplaner på hjernen i disse dage. Også Joakim Lind Tranberg, der spiller Rasmus Seebach i forestillingen, skal nemlig giftes med sin kæreste, Sofie-Mai Graae, næste år – og bryllupsplanerne er allerede lagt.

»Vi gør det på Bornholm, hvor jeg kommer fra, og så bliver det på stranden. Folk har også spurgt mig: Nå, Joakim, har du noget at skulle have sagt? Men vi har faktisk været rigtig gode til at tale om tingene og er blevet hurtigt enige. Min kæreste vil gerne giftes under åben himmel på stranden, og hvis jeg så kunne få en præst, så var jeg glad, og sådan har vi arbejdet det hele igennem, så vi er faktisk klar. Nu synes vi bare, der er lang tid til,« siger Joakim Lind Tranberg.

En ung Joakim Lind Tranberg deltog i 2010 i Melodi Grand Prix. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere En ung Joakim Lind Tranberg deltog i 2010 i Melodi Grand Prix. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Selvom han gennem mere end 100 forestillinger har stået på scenen i musicalen ’Seebach’, så bliver der ikke noget med at synge Seebach-serenader ved brylluppet.

»Min kæreste er blevet kastet med 110 i timen ind i den her branche og har nok følt, hun måtte dele mig med Seebach-forestillingen, fordi jeg også har været i Fredericia, og vi har savnet hinanden mega meget. Så når vi nu skal giftes, tror jeg ikke lige, det skal være med Seebach i fokus,« griner skuespilleren.

Pelle Emil Hebsgaard er dog mere positivt stemt over for ideen om et lille Seebach-nummer ved sit bryllup.

»Jeg har da planer om at synge ’Krøller eller ej’ til Claudia i kirken,« griner skuespilleren ironisk og tilføjer:

»Ej, det bliver der nok ikke noget af.«