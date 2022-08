Lyt til artiklen

Søndag vil Anne Heches respirator blive slukket.

Det sker, da organmodtagere er blevet identificeret, og kirurger er derfor klar til at fjerne og derefter transplantere.

Det bekræfter flere kilder tæt på skuespillerinden til TMZ.

Kilderne oplyser desuden, at flere organer vil blive transplanteret, men ønsker ikke at gå i detaljer med, hvilke der er tale om.

Fredag blev den 53-årige skuespillerinde erklæret hjernedød, hvilket loven i Californien defineres som død. Hendes hjerte blev dog holdt kunstigt i gang, så hendes organer ville forblive stærke.

Der er ikke meget tilbage af Anne Heches bil.

5. juli bragede Anne Heche ind i et hus, da hun kom kørende i Mar Vista i Los Angeles, hvorefter bilen brød i brand.

Umiddelbart efter ulykken var meldingerne positive, men hurtigt stod det klart, at hendes tilstand var meget mere alvorlig, end man først havde troet.

Vidner har siden fortalt, at hendes bil kort før ulykken slingrede og kørte alt for hurtigt.

Inden hun selv kørte galt ramte hun en garage og var tæt på at køre en fodgænger ned.

Der opstod mistanke om, at hun kunne være påvirket af alkohol eller stoffer. Politiet har siden konkluderet, at hun havde kokain i blodet på ulykkestidspunktet.

Efterforskningen af ulykkens omstændigheder er dog stoppet, efter det kom frem, at Anne Heche var erklæret hjernedød, bekræfter politiet over for Page Six.

53-årige Anne Heche nåede at spille med i en lang række film og tv-serier. Hun var blandt andet med i filmene 'Donnie Brasco' og '6 dage, 7 nætter'. Her spiller hun over for henholdsvis Johnny Depp og Harrison Ford.