I foråret tog den danske sangerinde Monique Spartalis springet og gik til pre-audition på X Factor - i England. Ganske snart finder hun ud af, om hun kom igennem nåleøjet og skal til de egentlige auditions på tv og synge for blandt andet dommeren Simon Cowell.

»Det er så kæmpe stort ovre i England, og det er en meget større talentmasse. Men det har jeg det super fedt med. Jeg er et konkurrencemenneske, så det der med at være sammen med så mange fede sangere, det er fedt,« fortæller hun glad til B.T., som møder hende ved kendisfrisør Dennis Knudsens bror, Dion Knudsens, 50 års fødselsdag. En begivenhed, som onsdag blev fejret på restaurant Lynetten på Refshaleøen i København.

Den 52-årige sangerinde lærte Dennis Knudsen og fødselaren at kende for næsten 30 år siden i forbindelse med hendes første album, som satte skub i hendes karriere og særligt gjorde hende til et stort navn i 90'erne. Og siden da har de været tætte, mens Monique Spartalis har udgivet album efter album. Faktisk har hun gennem årene været med på 30 plader og også udgivet en række soloalbum. Senest udgav hun i juni 'The Greatest Love Songs', som er sangerindens fortolkning af en række af de største kærlighedssange nogensinde.

Derfor bliver hun heller ikke skuffet, hvis hun ikke kommer videre til auditions, selvom hun selvfølgelig håber.

»Jeg prøvede at være meget ydmyg og åben overfor udfordringen. Det er sådan, at man selv må gøre, hvad man råder andre til,« siger sangerinden, som selv har været på den anden side af bordet og coachet unge, der har deltaget i sangkonkurrencer herhjemme.

»Det er klart, at det er jo federe, at man har prøvet det, så man ved, hvad det er, man taler om, og hvad det er, deltagerne skal op imod. Det er jo ikke det samme at være i X Factor i Danmark som i England, men derfor er det stadig samme følelse, og nerverne er helt uden på tøjet og så må man bare give alt, man har, lige der i øjeblikket.«