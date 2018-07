Ulf Pilgaard blev onsdag indlagt til undersøgelse for smerter i maven, og Cirkusrevyen måtte derfor aflyse showet. Igen torsdag aften måtte den folkekære skuespiller melde afbud.

I stedet for at aflyse hele forestillingen igen torsdag aften, besluttede holdet bag dog at fortsætte uden Pilgaard. Det oplyser Cirkusrevyens presseansvarlige Christel Hammer til BT.

Skuespiller Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard overtager dele af Ulf Pilgaards replikker i revyen, som de har øvet sig på det meste af torsdagen. De er fortrøstningsfulde og håber på at give publikum en ’god og anderledes oplevelse’, oplyser den presseansvarlige.

»Det passer ham jo ikke, at han ikke kan være med. Det siger Lisbeth Dahl til mig,« siger Christel Hammer.

Hun understreger, at Ulf Pilgaards tilstand ikke er alvorlig. Han vil ifølge den presseansvarlige ’gøre alt for at stå på scenen fredag aften’.

Cirkusrevyen er Danmarks største revy, og den kan ses på Bakken ved Klampenborg nord for København. Dette års revy havde forpremiere den 12. maj, og den spiller helt indtil den 31. august, hvor der er sidste forestilling.

Udover Ulf Pilgaard og Lisbet Dahl er Niels Ellegaard, Henrik Lykkegaard og debutanten Amalie Dollerup på revy-plakaten i år.