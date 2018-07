Den verdensberømte sangerinde Tina Turner har mistet sin ældste søn - Craig Raymond Turner.

Retsmedicineren hos Los Angeles County Department oplyser til det amerikanske medie Variety, at sangerindens søn blev fundet død tirsdag i sit hjem i Studio City i delstaten Californien.

Angiveligt skulle Craig Raymond Turner have valgt livet fra. Han blev 59 år.

Fakta Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk



Han kom til verden i 1959, da Tina Turner var 18 år. Han var 'Private Dancer'-sangerinden og hendes daværende kæreste, Raymond Hills, første barn. Efter de to gik fra hinanden, og Tina Turner efterfølgende fandt sammen med Ike Turner, som hun blev gift med, adopterede Ike Turner ham.

Forholdet mellem Tina og Ike var dog præget af vold. Det fortalte hun selv ærligt om efterfølgende, og de to blev skilt i 1978.

ARKIVFOTO af Tina Turner fra 2009. Foto: BRITTA PEDERSEN Vis mere ARKIVFOTO af Tina Turner fra 2009. Foto: BRITTA PEDERSEN

Ifølge Tina Turner gjorde den vold, som hun blev udsat for, at Craig blev et 'meget følsomt barn'.

»Han kiggede altid trist ned,« fortalte den i dag 78-årige sangerinde i 2005 i et interview med Oprah Winfrey.

»En dag, da Ike slog mig, bankede Craig på døren og spurgte: 'Mor, er du okay?'. Jeg tænkte: 'Åh, vær sød ikke at slå mig herhjemme'. Jeg ønskede ikke, at mine børn skulle overhøre det.«

Før sin død arbejdede Craig Raymond Turner som ejendomsmægler i San Fernando Valley.