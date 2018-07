Sangstjernen Tom Jones, der er kendt for klassikerne som ‘Sexbomb’, ‘It’s Not Unusual’ og ‘She’s A Lady’, har for nylig været i Danmark, hvor han besøgte michelinrestauranten STUD!O.

»Vi kan kun udtale os på egne vegne og sige, at vi er overordentlig stolte af, at han valgte at spise hos os, og hele personale var meget imponeret af hans søde, ydmyge tilgang til alle i lokalet,« fortæller Philippa Kjær, PR & social media manager i STUD!O.

Repost from @dn.quintana: When Tom Jones pick your restaurant to go for a dinner #studiocph #copenhagen #thestandardcph #michelin #tomjones @realsirtomjones Et opslag delt af STUD!O (@studiocph) den 1. Jul, 2018 kl. 5.15 PDT

Søndag aften lagde restauranten et billede af chefkokken Damian Quintana op på deres Instagram-profil, der holder armen om superstjernen, som tydeligvis havde fået lov til at komme om bag kulisserne i køkkenet.

Tom Jones var ifølge restauranten sød og ydmyg, da han besøgte dem. Foto: CSABA KRIZSAN Vis mere Tom Jones var ifølge restauranten sød og ydmyg, da han besøgte dem. Foto: CSABA KRIZSAN

Restauranten ønsker dog ikke at oplyse, hvilken dag det præcist var, at stjernen besøgte restauranten, som ligger i The Standard-bygningen i Havnegade i København og har udsigt til kanalerne.



»Vi værner naturligvis om vores gæsters privatliv. Det gælder alle vores gæster – også Tom Jones,« siger Philippa Kjær.