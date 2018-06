Cynthia Nixon, der spillede Miranda i ’Sex and the City’ afslører nu, at hendes 21-årige datter Samantha er en mand og hedder Samuel

Den 52-årige skuespiller offentliggør nyheden via sin instagram-profil, hvor hun skriver, at hun er mor til et transkønnet barn.

»Jeg er så stolt af min søn Samuel Joseph Mozes (kaldes Seph), der blev færdig fra universitetet denne måned. Jeg hylder ham og alle, der i dag markerer i dags Trans Day og Action,« skriver skuespilleren til et billede, hvor man ser hende og sønnen til translokation.

I’m so proud of my son Samuel Joseph Mozes (called Seph) who graduated college this month. I salute him and everyone else marking today’s #TransDayofAction. #TDOA Et opslag delt af Cynthia Nixon (@cynthiaenixon) den 22. Jun, 2018 kl. 12.39 PDT

Samuel, der blev født som Samantha Mozes, er Cynthia Nixons ældste barn.

Fra 1988 til 2003 dannede ’Sex and the city’-stjernen par med skolelæreren Danny Mozes. Foruden Seph har de sønnen Charles Ezekiel på 15.

I 2004 mødte hun aktivisten Christine Marinoni, som hun blev forlovet med i 2009 og gift med i 2012. I 2011 fødte Marinoni sønnen Max Ellington, der i dag er syv år.

Cynthia Nixon på talerstolen til "The People's State of the Union" i januar i år. Foto: Darren Ornitz Vis mere Cynthia Nixon på talerstolen til "The People's State of the Union" i januar i år. Foto: Darren Ornitz

Cynthia Nixon offentliggjorde i marts i år, at hun stiller op som guvernør i New York.

I videoen herover kan du se Cynthia Nixon, da hun offentligjorde sit kandidatur i en to minutter lang YouTube-video, hvor hun bl.a. fortæller, at hun er født og opvokset i New York.