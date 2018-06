Nu løfter 'Paradise'-hunken sløret for sin nye kæreste.

I slutningen af maj kunne den 19-årige ‘Paradise’-hunk Jonas fortælle, at han var begyndt at se en sød pige. Han var meget hemmelighedsfuld omkring hende, men han kunne afsløre, at hun er 21 år og en tidligere ekskæreste, hvor kærligheden mellem dem er blomstret på ny.

LÆS OGSÅ: Lenny: Jeg havde ikke fået en krone med Nadja som partner

Nu har Jonas dog besluttet sig for at afsløre nærmere, hvem denne nye flamme er:

»Hun hedder Christine, og hun går på gymnasium til hverdag, i 3.g. Så hun er færdig inden længe. Ved siden af arbejder hun som freelance-model. I fremtiden vil hun gerne noget indenfor økonomi, så det er ligesom mig selv.

Hun er fra Hundested, og jeg er bare faldet for hendes fantastiske personlighed samt hendes helt utroligt smukke udseende,« fortæller en forelsket Jonas til Realityportalen.dk og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Jonas: Jeg var ikke med i ‘Paradise’ for at vinde

»Jeg har valgt at gøre det officielt nu, da Christine og jeg er blevet enige om, at det godt kunne blive gjort. Vi har intet at skjule, men Christine var bare ikke klar til, at hele Danmark skulle vide, hvem hun var. Det var et større skridt, men jeg fik hende over på båden, og her står vi så nu.

LÆS OGSÅ: Vidste du? Dét laver paradisoerne hjemme i Danmark

Se billeder af Jonas’ kæreste Christine nedenfor:

Foto: Nathan Photography Vis mere Foto: Nathan Photography

Foto: Nathan Photography Vis mere Foto: Nathan Photography

Foto: Nathan Photography Vis mere Foto: Nathan Photography

LÆS OGSÅ: Lenny skriver historie med ‘Paradise’-sejr

LÆS OGSÅ: Lenny smed kuglen i ‘Paradise’: Jeg har ikke fortrudt én eneste gang

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.