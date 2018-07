Sara Bro stoppede som radiovært på ‘Go’ Morgen P3’ sidste fredag som konsekvens af et længere brystkræftforløb. Men nu ved hun ikke, hvad hun skal lave.

Sygdommen har taget så hårdt på hende, at hun blev nødt til at stoppe sit job på P3. Det fortæller den 44-årige radiovært til Realityportalen.

Sidste sender på @gomorgenp3 i fredags tak for 4,5 års godt samarbejde med verdens bedste lyttere, tak for gode kollegaer både i æteren & på redaktionen. Og tak for en magisk dag til søs bagefter Et opslag delt af sarabro (@sarabro) den 1. Jul, 2018 kl. 1.39 PDT

»Jeg valgte selv at stoppe, fordi min læge sagde, det ikke var tilrådeligt (at lave morgenradio, red.). Når man er psykisk overbelastet, er det ikke så godt, at man ikke sover så meget... Men det er ikke sjovt at være nødt til at sige farvel til et arbejde, man elsker, uden at have noget nyt på hånden,« siger Sara Bro, der endnu ikke har fundet ud af, hvad hun så skal beskæftige sig med:

»Efter sommerferien ved jeg ikke, hvad jeg skal. På en eller anden måde er det nervepirrende, men på den anden side er det egentlig også en mulighed for, at andre døre bliver åbnet. Men jeg er mega ked af, at jeg ikke skal lave programmet.«

Extra varmende vat med tape & korset med velcro, OP er gået godt Tak til de dygtige og søde sygeplejersker og læger på RH3101 og TAK for mega søde DMs her på IG Et opslag delt af sarabro (@sarabro) den 18. Jan, 2018 kl. 8.50 PST

Radioværten har senest været under kniven torsdag, som et led i kræftforløbet og fortæller, at operationen gik godt.