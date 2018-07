Bruce Springsteen lover dig evigt venskab - for et par håndører. Oprah Winfrey tigger om flere penge til syge børn. Og den brasilianske fodboldstjerne Neymar lover ligefrem, at han vil gifte sig med dig.

For nylig sendte en godtroende fan 1.200 dollar til sit idol, Bruce Springsteen. Det var oplagt online-fup. Den virkelige Bruce Springsteen er ifølge Forbes Magazine god for over en milliard kroner. Han mangler ikke penge. Foto: LUCAS JACKSON - Reuters Vis mere For nylig sendte en godtroende fan 1.200 dollar til sit idol, Bruce Springsteen. Det var oplagt online-fup. Den virkelige Bruce Springsteen er ifølge Forbes Magazine god for over en milliard kroner. Han mangler ikke penge. Foto: LUCAS JACKSON - Reuters

Alt kan ske online. Og hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det sikkert, fordi det hele er én stor, lodret løgn.

Ifølge avisen New York Times slår VM-stjernen Neymar alle rekorder med ikke færre end 1.676 falske online-profiler. Justin Biebers ekskæreste popstjernen Selena Gomez kommer på andenpladsen som den lykkelige 'ejer' af 1.389 falske online-profiler. Og popdivaerne Beyoncé og Taylor Swift kan prale af hhv. 714 og 233 tilfælde af stjålen identitet.

Den brasilianske forboldstjerne Neymar slår alle rekorder med ikke færre end 1.676 falske online-profiler. Foto: AFP. Vis mere Den brasilianske forboldstjerne Neymar slår alle rekorder med ikke færre end 1.676 falske online-profiler. Foto: AFP.

Via disse let tilgængelige hjemmesider på sociale medier som Facebook, Twitter og Instagram tror fans, at de kommunikerer direkte med deres idoler. Men i stedet 'snakker' de godtroende pop- og sportsfans med forbrydere, der ofte opholder sig i Nigeria, Ghana og andre steder, hvor overvågningsmulighederne er minimale.

Mange af de falske profiler er ifølge Facebooks sikkerhedsekspert Scott Dickens blot oprettet for at drive gæk med diverse fans - såkaldt 'trolllng' - mens andre er effektive værktøjer i forbindelse med koldhjertede og vidtrækkende online-forbrydelser.

Således blev en 42-årig australsk mand sidste år anholdt og sigtet for ikke færre end 900 sex-forbrydelser begået imod mindreårige.

Via både Twitter, Facebook og Instagram havde den nu anholdte mand ifølge Sydney Morning Herald poseret som popstjernen Justin Bieber. Og godtroende mindreårige fans havde i hobetal sendt den falske popstjerne nøgenfoto af sig selv.

Sidste år blev en 42-årig australsk mand anholdt for 900 tilfælde af sexmisbrug af mindreårige. På sociale medier udgav manden sig for popstjernen Justin Bieber. Og den falske 'Bieber' bad om nøgenfotografier af sine fans. Foto: Reuters. Vis mere Sidste år blev en 42-årig australsk mand anholdt for 900 tilfælde af sexmisbrug af mindreårige. På sociale medier udgav manden sig for popstjernen Justin Bieber. Og den falske 'Bieber' bad om nøgenfotografier af sine fans. Foto: Reuters.

I Nashville i den amerikanske sydstat Tennessee blev en anden midaldrende mand i maj (ifølge avisen 'The Tennessean') anholdt for at indsamle over 3,5 millioner dollar til 'syge børn'. Denne teknisk anlagte person lod, som om han var tv-dronningen og milliardæren Oprah Winfrey.

Via Facebook og Instagram samlede Oprah Winfrey penge ind til syge børn. Problemet var bare, at det slet ikke var Oprah. Foto: ANTHONY HARVEY - AFP Vis mere Via Facebook og Instagram samlede Oprah Winfrey penge ind til syge børn. Problemet var bare, at det slet ikke var Oprah. Foto: ANTHONY HARVEY - AFP

Ifølge en talsperson for Oprah Windfreys eget firma, Own Entertainment, havde den nu anholdte mand endog delt billeder af de 'syge børn'. Og hvis de gavmilde Twitter- eller Facebook-brugere ikke var hurtige nok til at ryste op med kronerne, fik de rykkerbreve, hvori den falske Oprah skrev ting som: 'Vil du hjælpe børnene eller ej?'.

Ifølge New York Times er Twitter bedst og hurtigst til at spore og fjerne de falske online-profiler, mens Facebook og Instagram er betydeligt langsommere.

Og tallene kan være overvældende.

I en årlig opgørelse offentliggjort i april 2018 anslår Facebook således, at godt 80 millioner af deres profiler var falske - det svarer til cirka fire procent af samtlige Facebook-profiler fordelt over hele verden.

Ifølge magasinet Vanity Fair vrimler det med firmaer, der ublu tilbyder at oprette falske profiler på samtlige social media-platforme. Priserne varierer fra 10 til 300 dollar. En reporter fra Vanity Fair oprettede i forbindelse med sin undersøgelse over 60 falske online-profiler. Og selvom vedkommende efterfølgende indberettede sig selv til de sociale mediers sikkerhedsafdelinger, var 32 af de 60 profiler stadig aktive to måneder senere.

Til New York Times fortæller den hitlisteaktuelle amerikanske countrysanger Kip Moore, at han for nylig modtog et hjerteskærende brev fra en mand, der fortalte, at hans kone havde forladt ham. For at blive gift med sit idol, Kip Moore.

Den amerikanske countrystjerne Kip Moore fik for nylig brev fra en en mand, hvis kone havde forladt ham. Nu skulle hun giftes med sit idol, Kip Moore. Et arrangement, Kip Moore intet kendte til. Tre ofre for online-fup. Foto: Robyn Beck - AFP Vis mere Den amerikanske countrystjerne Kip Moore fik for nylig brev fra en en mand, hvis kone havde forladt ham. Nu skulle hun giftes med sit idol, Kip Moore. Et arrangement, Kip Moore intet kendte til. Tre ofre for online-fup. Foto: Robyn Beck - AFP

Kip Moore havde selvfølgelig intet med sagen at gøre. Løftet var givet af en af sangerens utallige falske online-kopier. Og til avisen siger Moore:

»Det er umuligt ikke at blive påvirket. Mandens liv er ødelagt. Mange af mine fans hader mig. Og jeg kan intet gøre.«

Og selv om tragedierne er mangfoldige, fører online-fup også til ufrivillig komik.

Således fortalte standup-komikeren Dave Chapelle for nylig under et besøg i programmet 'The Tonight Show':

»Jeg så, at én af mine online-kopier på Twitter kom op at skændes med en standup-kollega, Katt Williams. Skænderiet blev ophedet. Og næste gang, jeg mødte Katt, sagde jeg: 'Du ved det måske ikke. Men jeg har faktisk ikke nogen Twitter-konto'. Og til min overraskelse svarede Kip Willams: 'Det har jeg heller ikke'. Det betød, at hverken han eller jeg var involveret i skænderiet.«