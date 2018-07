Det er ikke kun fans af tv-serien Suits, der savner karakteren Rachel Zane. Det gør skuespilleren bag - Meghan Markle - også.

Den engelske Hertuginde af Sussex, Meghan Markle, der for nylig forlod sin skuespillerkarriere i USA for at blive hustru til 33-årige prins Harry i England, savner sin rolle i den amerikanske tv-serie Suits. Det skriver det engelske Hello! Magazine.

Hvor stort et tab synes du, det er, at Meghan Markle har forladt tv-serien Suits?

Under et besøg i Irland onsdag fortalte en fan, Fiona Moore, at hun savnede skuespilleren i serien, hvortil den 36-årige Meghan Markle svarede:

»Det gør jeg også«.

Skuespilleren nåede at være en del af serien i syv sæsoner, men fordi hun nu er blevet gift ind i den royale familie, er det ikke længere muligt for hende at opretholde sin skuespillerkarriere. Sammen med hende forlod også den populære skuespiller Patrick J. Adams serien i år.

Hertuginden af Sussex, Meghan Markle. Foto: POOL New Vis mere Hertuginden af Sussex, Meghan Markle. Foto: POOL New

Under besøget i Dublin blev Harry også spurgt til familieforøgelse af en anden fan, Elaine Adam-Stewart. Hun forklarede parret, at hendes mand, der i øvrigt også er rødhåret, har skænket hende fem børn. Til det svarede Prins Harry med et smil på læben:

»Fem? Det er for mange«.

Parret blev gift i maj måned i år og mødte hinanden i 2016.