I flere år var han angst for at turde et liv med børn. Nu er Venstre-politikeren Mads Fuglede blevet far for første gang.

'Fødslen var en voldsom og bevægende oplevelse. Maria (hans kæreste, red.) kom ind på fødselsstuen kl. 10.28, og 11.16 var Johannes født. Jeg græd gennem hele oplevelsen, som en slags fødselsgangens Neymar (brasiliansk fodboldspiller, red.). Maria var derimod koncentreret, kærlig og sej.'

Sådan skriver 47-årige Mads Fuglede, der også er kendt som USA-ekspert, selv på sin Facebook-profil om fødslen af sønnen, der kom til verden onsdag den 4. juli.

Folketingspolitikeren afslørede selv tilbage i februar, at han og kæresten ventede deres første barn. Dengang skrev han i et opslag, at de indtil videre kaldte barnet for 'Whopper'.

I sit nye opslag fortæller han, at sønnen får navnet Johannes.

'Nu er hele mit liv vendt på hovedet. For omtrent 20 år siden lå jeg for døden, mens lymfekræft var ved at æde mig op. Dengang var tanken om at skulle opleve at blive far meget fjern. I årene efter min behandling var jeg for angst til at turde et liv med børn. Det at se bare 5 år frem var svært for mig', skriver han og fortsætter:

'Nu sidder jeg og kigger på min lille søn, der bliver ammet og spiser som en nordjyde ved en all-you-can-eat-buffet i favnen på hende, der har ændret mit liv, og kniber mig selv i armen. Resten af mit liv vil dagen starte med, at jeg tænker på de to. Pludselig er der et mål med mine rastløse dage. Pludselig er der noget, der er så uendeligt meget vigtigere end min egen lidenhed.'

ARKIVFOTO af Mads Fuglede (V) før Folketingets åbningsdebat i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIVFOTO af Mads Fuglede (V) før Folketingets åbningsdebat i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Da Mads Fuglede tilbage i februar afslørede, at han skulle være far, fortalte han også til B.T., at han ikke havde troet, han skulle have børn, før han mødte Maria, som er 26 år yngre end ham selv.

»Jeg er ikke helt sikker på, at det er gået op for mig. Før jeg mødte Maria, havde jeg ikke troet, at jeg skulle have børn, så jeg har kastet al min kærlighed på min søsters børn. Det er den drøm, jeg ikke havde turdet håbe på,« sagde han dengang.

Mads Fuglede mødte Maria til en af sine foredrag. Selvom aldersforskellen er stor, betyder det ikke noget for dem, forklarede han.

»Maria er meget yngre end mig, men jeg synes, at vi er blevet taget godt imod, og folk fokuserer heldigvis på, at vi har det så godt sammen,« fortalte han.