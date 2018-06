Verdensstjernen Madonna er kommet i modvind, efter hun fredag lagde et billede ud på det sociale medie Instagram.

Billedet er et såkaldt screendump fra stjernerne Beyoncé og Jay Z's nyeste musikvideo 'APESHIT'. På billedet står ægteparret, der fornyligt sprang ud i samarbejdet 'The Carters', og kigger på kunst på museet Louvre i Paris, men til forskel for musikvideoen har Madonna på sit Instagram-billedet udskiftet motiverne på malerierne med billeder af sig selv.

Og det har altså fået Beyoncé og Jay Z's mange fans til at tordne mod Madonna.

Det skriver Daily Mail.

Learning ..............lol. #art #equals #freedom Et opslag delt af Madonna (@madonna) den 22. Jun, 2018 kl. 5.59 PDT

I opslaget skrev Madonna 'Learning from the Master' - oversat til dansk 'Lærer fra Mesteren' - med hentydning til, at stjernerne Beyoncé og Jay Z lærer fra mesteren, som altså i dette tilfælde ville være Madonna.

Det fik en masse fans af r'n'b-parret til at gå amok i kommentarfeltet, og kort tid efter ændrede Madonna teksten til 'Learning from the Teacher' - oversat til dansk 'Lærer fra læreren'.

Men det var ikke godt nok, for igen indikerede Madonna jo, at Beyoncé og Jay Z får inspiration fra Madonna. Igen var Beyoncés enorme fanhær over 59-årige Madonna, der til sidst ændrede teksten til 'Learning .......lol.'.

I aften afholder Beyoncé og Jay Z koncert i Parken foran et udsolgt publikum.