Det er ikke usædvanligt at store tv-profiler skifter mellem de store selskaber, når der byder sig nye, spændende muligheder.

Sådan var det også for Louise Wolff, da hun skiftede til DR for at lave Kulturmagasinet Gejst. Et job, hun dengang beskrev som sin drømmeopgave. Nu skifter hun igen. Men i stedet for noget nyt og spændende, så vender hun tilbage til sit tidligere job som vært på TV 2s 'Go’ Morgen Danmark'.

»Jeg savner at sende live. Det har altid ligget mit hjerte nær, og nu hvor jeg ikke har gjort det i noget tid, så kan jeg mærke, at det er et behov, jeg har. Jeg trives godt med det, så det vil jeg gerne igen,« siger Louise Wolff.

Louise Wolff har været glad for det år, hun har været vært på Gejst, og hun ville også være forblevet vært på programmet, hvis ikke hun havde haft muligheden for at komme tilbage til 'Go' Morgen Danmark'.

Gejst fik meget kritik fra anmelderne, da de første afsnit blev vist i starten af 2018. Men Louise Wolff understreger, at det ikke har været medvirkende til, at hun nu skifter tilbage til en tidligere succes.

»Jeg er ikke for fin til en dårlig anmeldelse. Det har været nogle andre parametre, der har gjort udslaget. Udover ønsket om at sende live, så handler det også om at få vores familie til at fungere bedst muligt,« siger Louise Wolff.

Hun danner til dagligt par med Jonas Bøgh, der er lysdesigner på Det Kongelige Teater. Sammen har de datteren Billie. Jonas har ligesom Louise meget aften- og weekendarbejde, derfor har der til tider været lidt for mange sammenfald i deres arbejdstider.

»Der har måske været lidt for meget børnepasning af vores pige, end vi synes var fair over for hende. Så det er også for at få vores familie til at fungere bedst muligt,« siger Louise Wolff.

Louise Wolff kan ses igen i ‘Go’ Morgen Danmark’ fra den 1. august.