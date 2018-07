Man siger, at en ulykke sjældent kommer alene. Det kan skuespilleren Johnny Depp nok skrive under på. Først kom det frem, at hans privatøkonomi er et kaos, dernæst at sønnen har alvorlige helbredsproblemer.

Nu er der så igen nyt fra den 55-årige Golden Globe-vinder, som beskyldes for at have råbt uanstændige ord efter en kollega under optagelserne til en film om drabet på Notorius B.I.G., hvorefter han har slået ham to gange i ribbenene og tilbudt ham 100.000 dollars for at slå igen. Efterfølgende blev kollegaen angiveligt fyret fra filmoptagelsen, da han afviste at love at afstå fra et senere sagsanlæg. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt TMZ.

I filmen, der hedder 'City of Lies', spiller Johnny Depp LA-kriminalbetjenten Russell Poole, der i årevis har efterforsket de stadig uløste drab på rapperen Notorius B.I.G. og Tupac Shakur, som fandt sted i 1996 og 1997. Under optagelserne i april sidste år hævder location manager Gregg Brooks, at Johnny Depp blev vred, da han fik meldingen om, at de kun kunne lave én optagelse mere.

»Hvem fanden tror du, du er? Du har ingen ret til at fortælle mig, hvad jeg skal gøre,« skal Johnny Depp have sagt - efter at han slog ham to gange i ribbenene.

Vagterne fjernede efterfølgende Depp fra settet.

Filmens instruktør, Brad Furman, har tidligere taget afstand til sagsanlægget ved at beskrive voldsepisoden som 'overdrevet'.

»Han (Johnny Depp, red.) behandler altid holdet og folk omkring ham respektfuldt. Film kan være stressende, og ikke-begivenheder har det med at blive blæst op. Vi elsker alle historier, men det her er ikke en,« sagde Brad Furman til underholdningsmediet Page Six i maj.

Gregg Brooks hævder, at han har døjet med både fysiske smerter og psykiske problemer. Johnny Depp har indtil videre ikke kommenteret sagen.