Det populære radioprogram, ‘Det, vi taler om,’ får en ledig plads i deltagerpanelet, da Jim Lyngvild nu melder ud, at han forlader ‘Danmarks bedste sladdermagasin,’ som det præsenteres som.

Hans farvel til programmet, der sendes på Radio24syv, sker, fordi den kendte designer og erhversmand oplever, at han bliver en ringere person på grund af sin deltagelse, lyder det på Facebook.

‘Jeg har sagt farvel til ‘Det, vi taler om.’ Jeg bliver simpelthen et dårligt menneske af at være med! Ingen onde følelser fra mig, men man skal nogle gange tænke over, hvilken indre ulv man fodrer,!’ skriver han til en video, hvor han forklarer sine overvejelser.

Vært på Det, vi taler om,’ Ditte Okman, giver over for eb.dk udtryk for, at hun er uforstående over for udmeldingen.

»Jeg ved ikke, hvad Jim taler om. Han har meget gerne villet være med i panelet på Folkemødet i Allinge. Det var der desværre ikke plads til. Om det er dét, der har været udslagsgivende, ved jeg ikke. Det er helt fair, hvis man ikke har lyst til at være med i mit program,« siger hun.

