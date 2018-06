Som 12-årig blev Brooke Shields skuespiller og model og har siden medvirket i film som ‘Den Blå Lagune’ og kampagner for blandt andre Calvin Klein.

Men nu fortæller den 53-årige stjerne, at hun som barn og i løbet af sin lange karriere har haft komplekser med sin egen krop på grund af sin alkoholiske mor.



»Min mor ville blive fuld og sige: ‘Hvorfor flytter du ikke din fede røv?’, Så jeg har altid troet, at jeg har en fed røv’,« siger Brooke Shields til PorterEdit ifølge msn.com.

Brooke Shields mor, som selv havde haft en karriere som skuespiller og model, var manager for sin datter. Det var under hendes vinger, at Brooke Shields voksede op og blev en ikonisk model. Men i den tid måtte stjernen ofte lægge øre til kropskritik.



Det betød også, at Brooke Shields som 15-årig ikke følte, at hun havde en bikinikrop, på trods af at hun dengang var en bikinimodel. Hun havde i stedet indtrykket af, at hun egnede sig bedst til at få taget billeder af sit ansigt.

I 1997 blev Brooke Shields gift med tennisspilleren Andre Agassi, og hun fortæller, at hun brugte ægteskabet til at få sin mor på afstand. Ægteskabet holdt dog kun i to år, og hun fortæller, at hun brugte meget af sin energi på at bekymre sig over at holde sin mor i live, som dog døde i en alder af 79 år på grund af alkoholisme.

To stærke døtre

I dag har Brooke Shields to døtre Rowan på 15 år og Grier på 12 år sammen med sin mand, tv-forfatteren Chris Henchy.



Stjernen fortæller, at døtrene heldigvis ikke har arvet hendes usikkerhed.



»De er så meget mere modne, end jeg var. Så sikre i deres egne kroppe. De har den samme stædighed og styrke som mig, men de er mere velbalancerede. Jeg er jaloux som bare fanden. Men det er selvfølgelig noget, jeg har skabt,« siger Brooke Shields.