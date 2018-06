Desværre piger. Nu er Kit Harington, bedre kendt som Jon Snow i ‘Game of Thrones’, blevet gift med sin skuespillerkollega Rose Leslie, der også er kendt fra den populære tv-serie.

. #roseleslie #kitharington #couple #wedding Et opslag delt af Kit Harington (@kitharingtonn) den 23. Jun, 2018 kl. 9.47 PDT

Lørdag blev det 31-årige par gift i Skotland, hvor flere ‘Game of Thrones’-stjerner dukkede op for at overvære ceremonien.



Her var det blandt andre Emilia Clarke (‘Daenerys Targaryen’), Sophie Turner (‘Sansa Stark’), Maisie Williams (‘Arya Stark’), Peter Dinklage (‘Tyrion Lannister’), John Bradley West (‘Samwell Tarly’), Liam Cunningham (‘Davos Seaworth’), Gemma Whelan, (‘Yara Greyjoy’) og Ben Crompton (‘Eddison Tollett’), der deltog i brylluppet, ifølge Daily Mail.

Kit Harington mødte sin nye brud på Game of Thrones-settet. Her spillede Rose Leslie ‘Ygritte’, som Kit Haringtons karakter ‘Jon Snow’ mødte i anden sæson.

Kærligheden i Game of Thrones

‘Ygritte’ er en såkaldt ‘wilding’, som ‘Jon Snow’ forelsker sig i og mister sin mødom til. Seerne blev også hurtigt vilde med parret, og ‘Ygrittes’ sætning: ‘You know nothing, Jon Snow’ i serien gik viralt verden over.

You know nothing Jon snow pic.twitter.com/1fTiQWM9mB — (@Amnaf7) 23. juni 2018



Som så mange andre forhold i serien, ender deres forhold på tragisk vis, da ‘Ygritte’ bliver skudt og dræbt med en pil i sæson fire.

Kit Harrington and Rose Leslie are engaged!!! Jon Snow and Ygritte live on forever!!!! #GameOfThrones pic.twitter.com/uAtaonJViq — Lucy on the Ground (@lucyo21) 26. september 2017

Heldigvis fortsatte parrets forhold i virkeligheden bag kulisserne, efter de blev kærester i 2012. Det var dog først i 2016, at parret stod frem som kærester

Får ‘Jon Snow’ en ny kæreste?

Indtil videre er der syv sæsoner i den populære tv-serie, som også har været fyldt med danske skuespillere såsom Nikolaj Coster-Waldau (‘Jaime Lannister’), Pilou Asbæk (‘Euron Greyjoy’), Frank Hvam (‘Citadel Maester’), Birgitte Hjort Sørensen (‘Karsi’) og Dar Salim (‘Qotho’).

Nikolaj Coster-Waldau spiller 'Jaime Lannister' i Game of Thrones. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Nikolaj Coster-Waldau spiller 'Jaime Lannister' i Game of Thrones. Foto: Sofie Mathiassen

Den ottende og sidste sæson vil blive sendt til næste år, hvor seerne endelig vil få svar på, hvordan det skal gå alle deres yndlingskarakterer i ‘Westeros’, og om ‘Jon Snow’ får sig en ny kæreste.