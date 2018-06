Lisa Marie Presley hævder, at hendes tidligere forretningsmanager har ødslet arven fra hendes far væk.

»The King is alive« - men arven efter ham er næsten væk. 100 millioner dollars (642.014.700,00 kr.), som Elvis Presley efterlod i en fond til sin datter, er blevet til sølle 14.000 dollars (89.882 kr.).

50-årige Lisa Marie Presley hævder, at hendes forretningsmanager, Barry Siegler, lovede hende at hendes finanser var i god form, mens han klattede pengene væk på pjank og dårlige investeringer. Blandt andet investerede han store summer i American Idol Holding Company, som gik konkurs i 2016.

UNITED STATES - JANUARY 01: (AUSTRALIA OUT) USA Photo of Lisa-Marie PRESLEY and Priscilla PRESLEY and Elvis PRESLEY, with his wife Priscilla and daughter Lisa-Marie - c.1970 (Photo by GAB Archive/Redferns) Foto: GAB Archive Vis mere UNITED STATES - JANUARY 01: (AUSTRALIA OUT) USA Photo of Lisa-Marie PRESLEY and Priscilla PRESLEY and Elvis PRESLEY, with his wife Priscilla and daughter Lisa-Marie - c.1970 (Photo by GAB Archive/Redferns) Foto: GAB Archive

Det fremgår af retsdokumenter som Daily Mail har fået fat i. Siegel og formuehåndteringsfirmaet Provident Financial Management har sendt Presley-datteren en regning på 4,9 millioner dollars for at håndtere hendes fond med musikmillionerne. Et beløb som Siegler ifølge Presleys advokater har franarret hende ved at male et rosenrødt billede af hendes finansielle situation:

»Hvis Siegel havde tegnet et retvisende billede af fondens finansielle situation til Presley og tilpasset udgifterne til fondens indtægter istedet for dens hovedaktiver, ville Presley have levet komfortabelt med årligt budget på omkring 1.5. millioner dollars (9.630.220,50 kr.) om året efter skat. Med dette budget er det utænkeligt, at Presley ville have indvilget i så stor kompensation til Siegel,« hedder det i retsdokumentet.

Lisa Marie Presley var kortvarigt gift med popikonet Michael Jackson. Foto: MARK CARDWELL Vis mere Lisa Marie Presley var kortvarigt gift med popikonet Michael Jackson. Foto: MARK CARDWELL

Siegel og Provident Financial Management hævder, at Lisa Marie Presleys pengeproblemer skyldes hendes enorme forbrug. Lisa Marie Presley ejer blandt andet ejendomme i England, Californien og Hawaii, men flere af dem er overbelånte.

Derudover ligger hun i en bitter skilsmisse med sin fjerde ægtemand, 57-årige Michael Lockwood. Han kræver 40.000 dollars (256.805,88 kr.) om måneden i ægtefællebidrag.