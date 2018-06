Den danske stjernekok og iværksætter Claus Meyers genåbnede hotel bløder millioner og har lavet sit største underskud nogensinde.

Efter at have gennemgået omfattende renoveringer genåbnede Claus Meyers Hotel Saxkjøbing på Lolland sidste år. Det blev dog også året, hvor hotellet lavede et underskud på 3,5 millioner. Det skriver Finans.

I en mail forklarer hotellets direktør, Anette Navne, at årsagen blandt andet er det store ombygningsprojekt.

'Vi var midt i et tre-årigt ombygningsprojekt af et helt hotel, hvor vi har valgt at holde hotellet i drift, selvom taget var af i en længere periode, bindingsværket er udskiftet, og både værelser og fællesrum i perioder var ude af brug,' skriver hun til Finans.

ARKIVFOTO af Claus Meyer. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere ARKIVFOTO af Claus Meyer. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Claus Meyer købte sig ind i hotellet i 2006 og har ifølge Finans siden investeret mere end 30 millioner kroner i projektet. Det er dog ikke meget, han endnu har fået ud af det, da hotellet over de seneste seks år har haft et samlet tab på 11,4 millioner, mens egenkapitalen lyder på minus 6,3 millioner.

Anette Navne oplyser, at man forventer, at hotellet giver overskud i 2020.