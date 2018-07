Den amerikanske skuespiller Neil Patrick Harris har besøgt den danske restaturant Noma, og stjernen flyder over af begejstring for de mange særlige retter, han satte tænderne i.

'Det her var et måltid på min bucket liste, helt sikkert. Tak @nomacph.'

Sådan lyder budskabet fra Harris, som især er kendt for sin rolle i tv-serien 'How I meet your Mother.'

Dining at Noma, Pt. 2. Exceptionaler. (Swipe for dishes, scroll for details) My mouth is watering while I edit this post. This was a bucket list meal, for certain. Thank you, @nomacph. Oh, the dishes..! Umami flatbread (fresh truffles!), berries and fava beans, wax broth with pollen, pumpkin seed curd and grilled roses, shawarma of celeriac and truffle (and arms..!), berries and cream, mold pancake (intentional and surprisingly good!), and a rose scented terracotta pot with a layer cake inside. Just epic. Not the kind of food I eat on the regular, but with a chef as a husband (@dbelicious) the appreciation level was high. And the staff takes understandable pride in the immaculate work that they do. I applaud you all and would stand but, well, I can’t right now. #grateful Et opslag delt af Neil Patrick Harris (@nph) den 1. Jul, 2018 kl. 6.59 PDT

Tv-stjernen besøgte den verdensberømte danske restaurant i weekenden, og kort efter sidste bid lavede han et opslag på Instagram, hvor han hyldede den mad, han havde fået serveret. På hans tallerken lå blandt andet trøfler, bær, grillede roser og pandekager med mug.



'Simpelthen episk. Ikke den type mad, jeg normalt spiser, men med en mand, som er kok, så var niveauet af anerkendelse virkelig højt. Og personalet satte en forståelig stolthed i at levere et pletfrit resultat. Jeg giver jer et kæmpe bifald, og ville rejse mig, men, altså , det kan jeg ikke lige nu,« lyder det fra en tilsyneladende mæt og tilfreds skuespiller.

Også skuespillerens mand, David Burtka, som jo altså selv er kok, hylder den danske restaurant på Instagram.