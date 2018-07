Robin Williams’ første kone Valerie Velardi fortæller ærligt, hvordan hun tillod sin i dag afdøde eksmand at være hende utro.

Den verdenskendte og elskede skuespiller Robin Williams, der tog livet af sig selv i 2014, var ifølge hans første kone, Valerie Velardi, så glad for kvinder, at han under deres ægteskab havde svært ved at holde sig til monogami.

Det fortæller hun ifølge Daily Mail i HBO-dokumentaren 'Come Inside My Mind':

»Jeg forstod det, og jeg ville gerne have, at han skulle have det, men samtidig ønskede jeg også, at han kom hjem,« siger hun i dokumentaren.

Robin Williams og Valerie Velardi mødtes, før Robin Williams blev en verdenskendt skuespiller. De var gift fra 1978-1988, men skiltes efter 10 års ægteskab, fordi Williams stak af med deres søns barnepige, Marsha Garces, som han havde gjort gravid.

Robin Williams' død kom som et chok for alle. Offentligt var det meget få, der kendte til komikerens psykiske problemer, som endte med at blive for meget for ham. Han hængte sig selv den 11. august 2014 på hjemmeadressen i Paradise Cay i Californien. Han blev 63.