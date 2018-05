I klippet herover kan du se prins Harry hilse på de tusindvis af fremmødte fans.

Der er ingen tvivl om, at royale bryllupper er noget helt særligt.

Bare kig på England - og i særdeleshed Windsor - lige nu, hvor byen er på den anden ende forud for brylluppet mellem prins Harry og Meghan Markle.

Allerede fredag begyndte royale fans i hobetal at samle sig i byen, og en del af dem fik endda fornøjelsen af at møde prins Harry, som var taget ud for at hilse på de mange fremmødte inden den store dag.

Der var tydeligvis festlig stemning i gaderne fredag aften. Foto: PHIL NOBLE Der var tydeligvis festlig stemning i gaderne fredag aften. Foto: PHIL NOBLE

Fredag havde mange allerede taget plads på gaden for at sikre sig en plads på forresten række, når Prins Harry og Meghan Markle kører forbi efter vielsen. Foto: TOLGA AKMEN Fredag havde mange allerede taget plads på gaden for at sikre sig en plads på forresten række, når Prins Harry og Meghan Markle kører forbi efter vielsen. Foto: TOLGA AKMEN

Prins Harry gav sig fredag tid til at hilse på nogle af de mange fremmødte, inden han gifter sig med Meghan Markle. Foto: ODD ANDERSEN Prins Harry gav sig fredag tid til at hilse på nogle af de mange fremmødte, inden han gifter sig med Meghan Markle. Foto: ODD ANDERSEN

Royale fans har samlet sig i en form for camps i Windsor. Foto: Nigel Roddis Royale fans har samlet sig i en form for camps i Windsor. Foto: Nigel Roddis

Mange har valgt at overnatte på ruten, hvor bilen skal køre efter vielsen. Foto: OLI SCARFF Mange har valgt at overnatte på ruten, hvor bilen skal køre efter vielsen. Foto: OLI SCARFF

Gaderne er lørdag fyldt med tusindvis af royale fans. Foto: TOBY MELVILLE / POOL Gaderne er lørdag fyldt med tusindvis af royale fans. Foto: TOBY MELVILLE / POOL

Rigtig mange er begyndt at dukke op i gaderne. Foto: DYLAN MARTINEZ Rigtig mange er begyndt at dukke op i gaderne. Foto: DYLAN MARTINEZ

Der er sat ekstra toge ind, så de mange tusind fans kan få et glimt af prins Harry og Meghan Markle. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Der er sat ekstra toge ind, så de mange tusind fans kan få et glimt af prins Harry og Meghan Markle. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Tusindvis af fans har taget plads foran Windsor Castle. Foto: TOLGA AKMEN Tusindvis af fans har taget plads foran Windsor Castle. Foto: TOLGA AKMEN

Også i forhold til beklædning har mange valg at enten at male sig i ansigtet, tage masker på eller iføre sig det britiske flags farver. Noget, der i den grad også pryder gadebilledet.

Der bliver ikke gået ned på royalt merchandise i gaderne! Foto: TOM NICHOLSON Der bliver ikke gået ned på royalt merchandise i gaderne! Foto: TOM NICHOLSON

Nogle fans har sågar valgt at iføre sig masker med dronning Elizabeth II og prins Harry. Foto: Nigel Roddis Nogle fans har sågar valgt at iføre sig masker med dronning Elizabeth II og prins Harry. Foto: Nigel Roddis

Denne fan har fundet et helt særligt par solbriller frem i dagens anledning. Foto: DAMIR SAGOLJ Denne fan har fundet et helt særligt par solbriller frem i dagens anledning. Foto: DAMIR SAGOLJ

Der bliver campet til den store guldmedalje på ruten, hvor bilen kører efter vielsen. Foto: Nigel Roddis Der bliver campet til den store guldmedalje på ruten, hvor bilen kører efter vielsen. Foto: Nigel Roddis

Flere har valgt at male sig i ansigtet. Foto: TOM NICHOLSON Flere har valgt at male sig i ansigtet. Foto: TOM NICHOLSON

En fan har taget sin hund med til dagens store begivenhed. Foto: HANNAH MCKAY En fan har taget sin hund med til dagens store begivenhed. Foto: HANNAH MCKAY

Der er også en gruppe af piger, der sågar har valgt at iføre sig brudekjoler i dagens anledning. 'Da Harry mødte Meghan, havde han ikke mødt os først,' lyder det på et skilt, de har taget med.

Tre kvinder har valgt at bære brudekjoler på gaden lørdag. Foto: Tom Nicholson Tre kvinder har valgt at bære brudekjoler på gaden lørdag. Foto: Tom Nicholson