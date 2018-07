Tv-baronessen har fået udskiftet sit implantat. Selvom 42-årige Caroline Fleming holder sig fantastisk, har tv-baronessen hjulpet naturen lidt på vej med et mindre, kosmetisk indgreb.

HER&NU kan nemlig afsløre, at hun for nogle år tilbage fik gjort brysterne lidt større. Og nu var tiden kommet til at få udskiftet det gamle implantat med et nyt.

En kilde tæt på tv-baronessen bekræfter overfor HER&NU, at Caroline for ganske nyligt fik udskiftet implantatet, hvilket har løftet brysterne lidt og givet hende mere fylde ved kavalergangen.

Og som de to billeder viser, gik tv-baronessen ikke efter at få kæmpe bryster nu, hvor hun var under kniven. Indgrebet er særdeles diskret, så de nye bryster passer til hendes slanke skikkelse.

Det flotte resultat er dog ikke noget, som Caroline Fleming ønsker at tale om.

»Det ønsker vi ikke at kommentere på,« lyder det fra hendes manager, Jesper Thomsen, som var hendes meddommer i ‘Topmodel’.

På de sociale medier er Caroline Fleming ikke bleg for at vise, hvor godt hun er skruet sammen med et utal af bikini-billeder, der viser, at hendes yoga og sunde livsstil har holdt hende i særdeles god form til trods for, at hun har rundet de 40 år.

Se billederne af Caroline Fleming før og efter indgrebet nedenfor:

#summer and #bikini Et opslag delt af Caroline Fleming (@carolineflemingofficial) den 10. Jun, 2018 kl. 1.54 PDT

Anyone else fancy a dip? #summer. #bikini Et opslag delt af Caroline Fleming (@carolineflemingofficial) den 22. Maj, 2018 kl. 8.08 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.