En ny omgang af ‘Paradise Hotel’ er i fuld gang, og Katrine Hoffmann er en de mange deltagere, der har tilmeldt sig i håbet om en god oplevelse og chancen for at vinde 500.000 kroner.

Eventyret i Mexico kunne allerede have været slut i onsdags, hvor Katrine i første omgang kom ud. Kort efter kom det dog frem, at en anden deltager, Sean, havde brudt reglerne og derfor blev smidt ud i stedet for.

Katrine åbner nu op om sit privatliv. Paradisoen holder sig heller ikke tilbage, når det kommer til at dele intime deltager med moderen. Foto: TV3 Pressefoto Katrine åbner nu op om sit privatliv. Paradisoen holder sig heller ikke tilbage, når det kommer til at dele intime deltager med moderen. Foto: TV3 Pressefoto

I et stort interview og fotoshoot med M!afslører paradisoen nu, hvordan det hele har været indtil videre, og hun fortæller, at hun har stor støtte hjemmefra – selv om hendes mor langt fra er imponeret over deltagerne i TV3-programmet.

– Ja, min mor hun har været meget støttende igennem det hele, men hun er godt nok ikke den største ‘Paradise’-fan. Min mor mener, at det er uintelligente mennesker, som er derinde. Det er der jo egentlig mange, som tror, men sådan er det slet ikke. Folk er jo ikke idioter derinde, og de spiller spillet med hård hånd, siger hun til M!.

LÆS OGSÅ: Sådan fungerer telefonerne på ‘Paradise Hotel’

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Lenny har været alle sine kærester utro

Elsker vild sex

Paradisoen fortæller, at moren ser med hver eneste dag mellem tirsdag og torsdag, fordi hun skal se sin lille pige give den gas. Men Katrine har ikke advaret moren om, hvad der kommer til at ske, for de to har et meget åbent forhold angående næsten alt.

– Nej, vi tager det, som det kommer. Der er ikke det, som min mor i forvejen ikke ved om mig eller har set, så det tager vi, som det kommer, siger hun og uddyber:

– Jeg er meget åben, når det kommer til mit forhold til min mor. Jeg render tit nøgen rundt herhjemme, og det generer mig overhovedet ikke. Og rent seksuelt, så kan jeg snakke med hende om alt, hvilket jeg i øvrigt også kan med alt andet. Jeg undgår dog helst at snakke om følelser med hende, men det er mere af personlige årsager. Jeg er virkelig dårlig til at udtrykke mine følelser.

SE BILLEDET: Natascha Linea er blevet skaldet

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-Caroline: Derfor fortryder jeg ikke onani på tv

I interviewet med M! afslører hun måske nogle af de ting, som der bliver talt om hjemme ved middagsbordet, når samtalen falder på sex. I hvert fald afslører hun, hvad hun er mest til, når det kommer til sex.

– Min bedste sexoplevelse er, når jeg har haft sex med en jeg elsker. Det lyder virkelig kliché-agtigt, men intet slår passionen og lidenskaben, der opstår, når man har sex med en, man elsker. Derudover kan jeg godt lide, når det bliver lidt vildt. Spanking og blide kvælertag, det er lige mig, slår hun fast.

Her kan du se alle billederne af ‘Paradise Hotel’-deltageren og læse resten af interviewet, hvor hun blandt andet afslører, hvordan hun har det med sex på hotellet, og hvad hun finder mest sexet ved en mand.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-deltager afslører: Jeg fik taget min mødom på hotellet

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Miss Paradise-vinder er gravid

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.



Artiklen er bragt i samarbejde med Reality Portalen