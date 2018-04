So this was fun TUSIND TAK for alle jeres meget søde og kærlige beskeder Det alt for galt og gør mig meget glad Thank you so much for your kind og loving messages Makes me so happy #announcingpregnancy #preggo #natholdet #happiestweightgaininmylife

A post shared by Mille Dinesen (@milledin) on Feb 20, 2018 at 4:09am PST