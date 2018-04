Man skulle tro, at man ville svømme i sportsbiler, kæmpe villaer og mærkevarer, hvis ens søster er en kæmpe Hollywood-stjerne, der er over 3,1 milliarder kroner værd. Men det er ikke tilfældet for popsangerinden Mariah Careys søster, Alison Carey.

Det skriver The Sun.

Sagen er faktisk det stik modsatte, hun er hjemløs, har ingen tænder eller råd til mad.

Den 59-årige søster, der bor i Kingston, New York, fortæller i et interview med The Sun, at hun i 2016 blev overfaldet af en mand med baseballbat og efterfølgende måtte ligge på hospitalet i flere uger.



I mellemtiden blev hendes lejlighed udlejet til en ny lejer, der smed alle hendes ejendele ud. Hun endte med at miste lejligheden og lever i dag som hjemløs på madkuponer, der dårlig nok slår til.

»Jeg føler, at jeg knap nok er i stand til at holde mig i live. Efter overfaldet mistede jeg bogstavelig talt alt, hvad jeg ejede. Da jeg forlod hospitalet, havde jeg kun det tøj, jeg havde på. Jeg har bare ikke råd til at betale alle mine regninger,« forklarer hun.

Mariah Careys søster Alison Carey, 59 år. Foto: SAUGERTIES POLICE Mariah Careys søster Alison Carey, 59 år. Foto: SAUGERTIES POLICE

Desperat brug for penge

Alison Carey har været stofmisbruger og kæmpet med sygdommen HIV siden tyverne, men forklarer, at hun har været på afvænning de seneste to år, og nu kunne hun godt bruge sin rige søsters hjælp.



Efter flere operationer og indgreb har Alison Carey fået trukket sine tænder ud, og lægerne anbefaler ifølge The Sun, at hun får nogle falske, hvilket vil koste hende omkring 18.000 kroner.

»Lægerne siger, at jeg skal få en tandprotese, men det har jeg på ingen måde råd til. Det er så svært uden tænder. Jeg kan næsten ikke spise noget.«

Ingen hjælp at hente

Gennem de seneste års svære strabadser har Mariah Carey ifølge søsteren hverken tilbudt sin hjælp eller været på besøg. Til gengæld er hun lige flyttet ind i et hus i Beverly Hills, der koster omkring 211.000 kroner om måneden.

#tbt to last year #goodbye2017 #happynewyear2018 Dress: @yousef_aljasmi Earrings: @houseemmanuele Styling: @robertbehar Makeup: @kristoferbuckle Hair: @hairbylorenzomartin Et opslag delt af Mariah Carey (@mariahcarey) den 4. Jan, 2018 kl. 9.58 PST

»Jeg prøver ikke at være bitter, men det er svært, når jeg ser hendes livsstil - det store hus, privatfly. Hun bruger sikkert flere penge på sine hunde om ugen, end jeg bruger på mig selv i løbet af et år,« fortæller Alison Carey.



Alison Carey forklarer videre, at hun føler sig forladt af familien og pointerer, at hun ville have været der for sin søster, hvis situationen var omvendt, hvilket den faktisk har været engang.

Da Mariah Carey ikke var kendt og stod til at blive smidt ud af sit hus, tømte Alison sin bankkonto for at sørge for, at søsteren ikke skulle ende på gaden.

Mariah Carey har ikke ønsket at kommentere søsterens udtalelser til The Sun. Talsmænd for sangerinden har dog tidligere fortalt, at hun førhen har hjulpet sin søster og brugt flere hundrede tusinde dollar på Alison Carey.